Настроения дончан на Пасху: Спасибо православным, что не бросили!

Пасхальное утро 28 апреля в Донецке выдалось тихим и каким - то задумчивым. С пяти утра горожане начали идти к ближайшим храмам, чтобы освятить куличи и крашенки.Службы шли во всех православных храмах Республики, даже в тех, которые почти на линии фронта и разрушены снарядами ВСУ.

Всего на Донбассе израненных храмов - около шестидесяти. В некоторых (к примеру, в поселке Кировское, службы с 2014 года шли под открытым небом. Церковь была разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ пять лет назад).

Многие несли в корзинах и пакетах еще и колбасу, сало, вино. Всенощную, конечно, стояла лишь малая часть из тех жителей, которые пришли на обряд освящения утром.

- Есть прихожане, а есть захожане, как в шутку мы их называем, - сказал нам алтарник храма на Привокзальном. - Но никого осуждать нельзя, особенно сегодня!

Около семи утра в этом районе были отчетливо слышны "звуки перемирия" в районе аэропорта. К этому давно, увы, привыкли.

- Сейчас нет сильных обстрелов, больших разрушений тоже нет, работает в основном "стрелковое", - сказал военнослужащий, спешащий с семьей освятить куличи и снова бежать в расположение. - После выборов все словно "зависло". Но скоро "укры" опомнятся! Они еще от шока по Указу Путина не отошли. Это ж получится, "мочить" будут не "сепаров", а граждан России, если мы все получим паспорта.

Слыша этот разговор, к нам подошел дедушка. Весь седой, бедно, но опрятно одетый.

- Вы - журналисты - передайте большое спасибо всем православным России, что не бросили нас! - Сказал дедушка. - Жаль, мои родные не дождались этого дня - кто ушел на тот свет, кто уехал и обжился далеко от Донецка.

Пожалуй, в этот день, радость от Пасхального праздника была двойной. Ощущение эйфории от Указа президента РФ все так же витало в воздухе, как и в среду.

Теперь к этому прибавились и вполне конкретные вопросы. В ожидании окропления святой водой, люди обсуждали то, как получить паспорт ДНР, без которого документы на гражданство РФ не примут. Судачили о том, что не позаботились об этом раньше. А сейчас очереди в паспортные столы стали еще больше.