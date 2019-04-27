Взрыв на шахте «Схидкарбон»: спасатели подняли на поверхность тела всех семнадцати погибших горняков

Трагедия на шахте «Схидкарбон» (Лутугинский район) забрала жизни 17 шахтеров. Об этом сегодня в Twitter написал глава ЛНР Леонид Пасечник.

– Их тела уже подняты на поверхность. Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших, - сообщил глава Республики.

Он подписал указ, в котором объявил 29 апреля днем траура в связи с гибелью шахтеров.

Напомним, взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте «Схидкарбон» утром 25 апреля.

Угледобывающее предприятие «Схидкарбон» находится в поселке Юрьевка Лутугинского района. В 2014 году в связи с активными боевыми действиями производственная деятельность была приостановлена, предприятие находилось в поддерживающем режиме. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность. В том же году добыча угля составила почти 30 тысяч тонн. Потребителями добываемого на шахте угля являются Алчевский металлургический комбинат, а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево. Всего на этой мини-шахте работает 170 человек.

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