2019-04-27T07:30:24+03:00
Общество

1 мая 2019 в Донецке: восемь тысяч трудящихся пройдут главной улицей столицы

Первомайская демонстрация 1 мая 2019 года в Донецке завершится митингом на площади Ленина
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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По традиции первомайская демонстрация в Донецке пройдет по улице Артема. Фото: smdnr.ruПо традиции первомайская демонстрация в Донецке пройдет по улице Артема. Фото: smdnr.ru
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1 мая 2019 года в Донецке в первомайской демонстрации примут участие не меньше восьми тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Трудящиеся в честь Дня солидарности под аккомпанемент духового оркестра военного училища пройдут от библиотеки Крупкой до площади Ленина. Начало шествия – в 10.00.

Об этом «Комсомольской правде» сообщил председатель Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин.

- Чтобы сделать наше Отечество сильным и процветающим, а трудящихся – социально защищенными и обеспеченными гражданами нам необходимо объединение усилий власти, профсоюзов, трудовых коллективов, - сказал Максим Алексеевич.

Вместе с ним торжественный митинг на площади Ленина откроет председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка. Еще выступят три спикера – от железной дороги, макеевского объединения шахтеров и сферы образования. Праздничное мероприятие завершится небольшим концертом артистов столичной филармонии. Затем в парке Щербаков и на природе начнутся маевки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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