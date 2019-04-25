2019-04-25T18:20:12+03:00
Политика

«Вахта памяти - 2019»: Студентов из ДНР пригласили на поисковые работы в Россию

Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: tverlife.ruФото: tverlife.ru
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Четыре студента из Донецкой Народной Республики отправились в Россию, чтобы принять участие в поисковом сезоне «Вахта памяти-2019». Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

- В акции примут участие студенты ДонНТУ Виктор Коломойцев, Виктор Лысенко, Демид Римар и студентка ГИИЯ Екатерина Сергеева, - говорится в сообщении.

В этом году поисковые работы будут проходить в Мценском, Болховском, Свердловском, Глазуновском, Дмитровском, Орловском, Сосковском, Троснянском, Залегощенском, Новосильском, Колпнянском и Ливенском районах Орловской области.

В рамках «Вахты памяти-2019» предусмотрен целый комплекс мероприятий: поисковые экспедиции, церемонии захоронения останков воинов, а также патриотические акции, посвящённые памяти погибших солдат, - рассказали в ведомстве.

- С начала этого года из земли подняты останки 12 бойцов. Имя одного из них удалось определить по медальону. Это Василий Арчаков, 1920 года рождения, уроженец Сталинграда, погиб в бою у деревни Хитровка Дмитровского района Орловской области 18 марта 1943 года.

Всего в «Вахте памяти - 2019» примут участие больше тысячи студентов из 23 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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