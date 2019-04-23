Каждый год 22 апреля в Краматорске появляется Ленин

Вот уже второй год подряд на день рождения Ленина, 22 апреля, в Краматорске появляется сам, так сказать, виновник торжества. Нет, не в образе призрака коммунизма, а исключительно бюст.

В прошлом году кто-то из краматорчан установил на холме, откуда весь город как на ладони, бюст Ленина и знамя СССР. Музыкальным фоном «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди». Все вместе очень красиво смотрелось, реяло и звучало.

Видео с бюстом Ленина на холме вызвало переполох в рядах украинских правоохранителей, которые расценили появление Ленина как диверсию. Жители сообщали о том, что многих тогда вызывали в «избушку» (СБУ, -ред.).

В этом году Ленин появился снова. Жаль, из-за выборов и, как следствие, скопления полиции и военных в городе, бюст Ленина установили не на таком обозримом месте, но тем не менее. Зародившаяся традиция не нарушена.

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Как сообщают жители Краматорска, во время активной декоммунизации в городе, наиболее сознательные горожане спрятали уцелевшие бюсты Ленина.

Не то, чтобы в Краматорске жили исключительно представители коммунистической партии, нет. Просто Ленин в наше время стал символом противостояния мракобесию, которое устроила Украина своей декоммунизацией. Особенно рьяно ее проводили и проводят в восточных областях, где население в большинстве ориентировано на Россию.