Иверское кладбище остается самым опасным в Донецке

В спасательном ведомстве Донецкой Народной Республики во избежание несчастных случаев рекомендовали воздержаться от посещения 22 кладбищ в Донецке, Горловке, Докучаевске, Ясиноватой, Тельмановском и Новоазовском районах.

В списке не рекомендованных кладбищ столицы - «Иверское» кладбище в Киевском районе Донецка по улице Стратонавтов и кладбище поселка «15 - Застанционный» в Куйбышевском районе по той же улице. Первое – в народе считается самым опасным.

Несмотря на ежегодные предупреждения, некоторые дончане все же идут к могилкам своих родственников. Отчаянно люди рискуют своими жизнями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/704667" frameborder="0"></iframe> Самое опасное кладбище Донецка.Никита МАКАРЕНКОВ

Настоятель храма святых Иоакима и Анны (Луганская Народная Республика) Александр Авдюгин рассказал, что делать людям, чьи родственники похоронены на кладбищах в прифронтовой зоне.

- Это действительно опасное кладбище. Там могут быть неразорванные боеприпасы. Главное не конкретное посещение могилки, а память о тех, кто там похоронен, - говорит «Комсомолке» отец Александр. - У нас на Иверском кладбище похоронен человек, который помог нам построить собор. Матушка туда не может попасть. Главное – это молитва в ближайшем к тебе храме. Народ привык ходить на кладбище вместо церкви в советское время. Когда не было церквей, шли к кресту – на кладбище. Сейчас церкви есть.

- Когда лучше прийти в храм, чтобы оставить записку за упокоение?

- На Пасху за упокой мы не служим. Мы начинаем служить за упокой в следующее воскресенье – на Фоминой неделе. Но записки можно оставлять и раньше. А на девятый день после Пасхи – во вторник 7 мая – будет Радоница. Это родительский день, день особого поминовения усопших. Хорошо бы в эти дни прийти в храм, чтобы помолиться и заказать панихиду.

Священнослужитель напомнил, что тысячи воинов Великой Отечественной войны захоронены в разных точках мира вдали от дома. Их родственники не могут ездить к ним на могилы, поэтому они тоже ходят в церкви.