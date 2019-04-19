«Чужой против Хищника». В Донецке оценили дебаты Порошенко и Зеленского

Украинские каналы в Республике не транслируются, а тратить время на просмотр в Интернете «битвы кандидатов» готовы не все дончане.

На вопрос «КП» о том, интересны ли дебаты между двумя лидерами президентской гонки, дончане отвечали в основном так:

- А мы здесь при чем? Это происходит в другой стране! – самый популялрный ответ.

Некоторые говорили, что не будут тратить время на этот балаган – стыдно!

И президента войны Порошенко, и Зеленского с его «стать на колени перед матерями погибших ВСУ – шников» на Донбассе считают одинаково циничными.

- А родственники мирных жителей, тех, кого ВСУ лишила жизни в том же Славянске, Краматорске, Горловке – не учитываются? Оба – циничные твари!– негодует военкор Максим Фадеев

Война, блокада и сложная экономическая ситуация отучили жителей ДНР воспринимать политику с юмором. Окончания конфликта никто не ждет – кто бы ни был избран.

Порошенко на Донбассе ненавидят давно, особенно в прифронтовых районах города, где разрушено жилье, и до сих пор звучат выстрелы с позиций ВСУ.

Да и заявление Зеленского, что он был в зоне АТО, поддерживал бойцов шутками, и упоминание им на дебатах «боевиков ДНР и ЛНР» – симпатий не добавляет.

Интерес к дебатам проявляет небольшая часть молодежи, которая знает Зеленского, как комика и актера. Одна девушка призналась, что «держит за него кулачки». Ей хочется смеяться, когда он будет юморить на политическом Олимпе.

- А мои друзья запаслись попкорном, чипсами и пивом, чтобы смотреть это шоу, - рассказал дончанин Сергей. - Они против Порошенко, но и не за Зеленского. А за то, чтобы между ними был конфликт!

- Был знаменитый фильм "Чужой против Хищника". Так вот, там в постере было написано примерно так: "Кто бы ни победил - человечество проиграет!", - говорит дончанка Марина. - Это точно про выборы на Украине!

- Характерной чертой дебатов стало отсутствие на них собственно донбасской повестки дня. В столице ДНР странно слушать, кто больше ездил к «»правосекам» на фронт и как надо объяснять «недалеким парням» с востока величие украинского национального строительства. Эти люди – Порошенко и Зеленский – Донбасс не представляют в политикуме от слова никак, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.