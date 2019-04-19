В Донецке Гойко Митич со слезами смотрел фильм "Балканский рубеж"

18 апреля в кинотеатре «Звездочка» состоялся премьерный показ героической драмы Андрея Волкова "Балканский рубеж". Картина основана на реальных событиях.

Легендарного артиста встречали аплодисментами. ФОТО: Архив Владимира Скобцова

В марте 1999-го НАТО во главе с США был нарушен миропорядок, который сложился после разгрома фашизма во Второй мировой войне. Бомбы падали на мирные города, гибли ни в чём не повинные люди. Это навсегда изменило облик Балкан. Чтобы такое не повторилось, человечеству ни забывать, ни прощать этого нельзя.

Формальным поводом к нападению стало противостояние сербов и албанцев в Косово. Запад закрывал глаза на этнические чистки, которые албанские боевики устраивали в сербских селах. С точностью до наоборот бандитов назвали мучениками, а сербов — организаторами геноцида.

Это был первый случай в новейшей истории, когда такая крупная операция велась без мандата ООН. Первый и не последний.

Всего за время натовской операции под циничным названием «Союзная сила» в Сербии погибло 1700 мирных жителей. Из них 400 — дети. Но эти цифры сербы считают во много раз заниженными.

Натовцы сбрасывали снаряды с обедненным ураном с эффектом отложенной смерти. С 1999 года по сей день более 18 тысяч человек умерло от рака и 22 тысячи заболели.

Тысяча самолетов, три авианосца в центре Европы вели войну не за смену режима, как декларировалось официально, а на уничтожение. Массовые убийства мирного населения производились в дни православных праздников. Со словами: "Ты ещё хочешь быть сербом?" у ещё живых вырезали внутренние органы... Настоящей целью было сломить дух, уничтожить Сопротивление. Что бы вам теперь ни говорили, знайте: этого достичь не удалось.

Честные люди России тогда, в 99-м, пошли наперекор заокеанскому диктату. За одну июньскую ночь 200 десантников из миротворческого контингента в Боснии совершили 600-километровый марш-бросок, чтобы опередить британцев и занять аэропорт «Слатина». Сербское население встречало российских военных цветами...

А потом произошло позорное политическое предательство... Политиков, но не народа.

- Через 20 лет после натовской агрессии балканский узел так и не развязан. Как и не развязан кровавый конфликт под самым сердцем России, в Донбассе. Сидевшие в кинозале жители Донецка плакали, глядя на знакомый почерк преступника, шестой год уничтожающего их право на жизнь. Не скрывая своих слёз вышел к зрителям и сам гость.

Полковник Вячеслав Губин и Гойко Митич. ФОТО: Архив Владимира Скобцова

- Я впервые в своей жизни сыграл серба, - признался публике Гойко Митич. Сыгранная им роль Горана Милича, как всегда подкупает зрителя искренностью и мужественностью актёра и человека, - говорит донецкий поэт Владимир Скобцов, который присутствовал на премьере и общался с Гойко Митичем.

Владимир Скобцов отмечает, что в общении Гойко Митич оказался полной противоположностью нынешним псевдозвёздам - открытым, лишённым снобизма, честным человеком, что всегда большая редкость. Гойко ответил на все вопросы, изъясняясь при этом по-русски лучше, чем некоторые политики и журналисты. Любовь нескольких поколений дончан, выросших на его фильмах оправдалась на все сто.

Актер прост в общении и этим вызывает огромную симпатию у поклонников. ФОТО: Архив Владимира Скобцова

- Сербию и Донбасс объединяет главное, что надо знать и никому не давать перевернуть с ног на голову: не Россия за них, они за Россию - сражаются, живут, погибают. И тогда всё станет на свои места. И признание республик Донбасса не будет вызывать сомнений у эффективных менеджеров с пониженной социальной ответственностью, читавших в детстве не те книги и выросших на совсем других фильмах, - рассказывает Владимир Скобцов.

Выдающийся сербский актёр Гойко Митич родился 13 июня 1940 года в селе Стройковце, под городом Лесковац в крестьянской семье. Окончил Белградский институт физической культуры.

В 1960 году дебютировал в кино, в фильме «Ланселот и королева», впоследствии снимаясь в серии фильмов про Виннету — экранизаций литературных произведений Карла Мая. В 1966 году начал сниматься на киностудии ДЕФА в ролях индейцев. В этом же году выходит фильм «Сыновья Большой Медведицы», где Гойко Митич исполнил главную роль индейского вождя. Фильмы набирают всё больший большой успех у зрителя.

В 1967 году на экраны выходит «Чингачгук — Большой Змей». по роману Фенимора Купера «Зверобой» , где Митич исполнил роль Чингачгука. Фильм попадает в прокат СССР и Гойко Митич приобретает невероятную популярность в Советском Союзе и на долгие годы становится кумиром молодёжи.

Кроме того, Митич участвует в телевизионных сериалах, в театре играет Труффальдино, Фабиана, Робина Гуда и Спартака, снимает детские фильмы.

Не голливудские жертвы экспериментов со стероидами, не харизматичные убийцы-терминаторы, удачливые воры или бездушные наёмники, а образ справедливого героя, защищающего свой народ от тех, чьи потомки сегодня совершают преступления против человечества, воспитал не одно поколение советских мальчишек и девчонок.

Находясь по сей день в прекрасной форме, работу свою Гойко Митич делает всегда безупречно и обходится без каскадёров.