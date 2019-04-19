Место для отдыха души в ДНР: Святая купель Коньково работает круглый год

Пятый год войны принес дончанам не только разрушения, горе и страдания. Жители по сути лишены возможности путешествовать. Конечно, это не самое большое неудобство на фоне всего того безумия, которое происходит на нашей земле, но давайте вспомним - большинство дончан в выходные обязательно ездили в Святогорск, Великоанадольский лес, на Азовское море, в Никольское с его величественными монастырями и т.д. Сейчас у нас осталось только Седово. Леса нет.

И все же интересные места можно найти и в нашей небольшой Республике. И о них «КП» будет рассказывать на своих страницах.

Как есаул хутор основал

Я не раз ездила на целебный источник в село Коньково Тельмановского района ДНР. Путешествие получается недолгим, всего в один день. Итак, в Донецке садимся на автобус на автовокзале «Южный» и едем на юг, в село Коньково. Дорога занимает примерно 2-2,5 часа. Автомобилем ехать быстрее и интереснее. Выезжаете на трассу Донецк-Новоазовск, и впереди 97 км пути.

На возвышении стоит маленькая часовня.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

«Дата рождения» села - 1798 год. Неподалеку от Тельманово, где стояли казаки, на реке Грузский Еланчик есаул Антон Коньков основал хутор, которому дали имя основателя. Спустя 40 лет началось строительство церкви. Почти 25 лет всем миром воздвигали прихожане и казаки Свято-Преображенский храм. С тех пор он несколько видоизменился, достраивался, расширялся и облагораживался.

В сельской церкви строгие правила

Я с детьми приехала поздно. Скажу честно, хотела на источнике побыть в одиночестве. Мы уже и не рассчитывали попасть в церковь, однако двери были открыты и внутри кипела работа: отец Виктор протирал иконы, упаковывал их, дабы сберечь от пыли (идет очередной косметический ремонт перед Пасхой). Нас вежливо попросили выйти и предложили надеть юбки и косынки.

На территории источника свои правила.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

- Церковь наша сельская, со своими строгими правилами, юбка должна быть ниже колена, одежда – непрозрачной, с длинными рукавами, - рассказала причетница, - на службе женщины стоят отдельно от мужчин - так принято. После обеда храм уже закрывают.

Мы удивились – городские жители привыкли к тому, что могут в любое время в церковь прийти помолится.

- А если вдруг люди издалека приедут, а у вас закрыто? – спрашиваю я.

- Вот телефоны, пусть звонят, договариваются, мы откроем - и группе откроем, и одному паломнику. – Отец Виктор протянул мне визитку со всеми данными.

Где находился камень, не установили до сих пор

Главная достопримечательность храма - камень с отпечатком ноги и посоха Божьей матери. 25 сентября 1913 года на хуторе Коньково наблюдали явление Девы Марии. Именно тогда на камне остался отпечаток ее ноги и посоха. На этом месте сначала построили часовню, а затем и церковь, которую, как очаг «контрреволюции», разрушили в 30-е годы.

Большевики, чтобы верующие не приходили сюда поклониться своей святыне, сбросили камень в реку. И только спустя более чем 10 лет, после большого наводнения в 1941 году, камень вынесло к селу Николаевка, что в 30 км от Коньково.

Когда наступили другие, более терпимые, времена, святыню извлекли из тины, очистили и поместили в беседку Свято-Преображенского храма в Коньково. Однако жители села Николаевка утверждают, что камень всегда находился именно у них и никакое кальмиусское наводнение не могло бы смыть его из Коньково в Николаевку. К единому мнению по этому поводу так и не пришли, и камень не признан Православной церковью как святыня. Это не мешает прихожанам почитать стопу Богородицы, которую поместили внутрь церкви.

Именно здесь раньше был небольшой водоем с целебной водой.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

А еще в храме есть благоухающие иконы, в том числе - Николая Чудотворца и «Владимирская Богоматерь». Утверждают, что пахнут они медом и сиренью, но не всегда и не для всех. Иконы эти закрыты стеклом, и я долго пыталась уловить аромат, нюхая стык стекла с рамой. И утверждаю – и в самом деле пахнет. Икон очень много, среди них – настолько древние, что изображение на них с трудом угадывается.

Прихожан очень мало, всего несколько человек из местных регулярно приходят на службу. Вот до войны было очень много приезжих из Ростовской области и Мариуполя, делали и пожертвования, на которые отстроили и обустроили родник.

Необычные колокола уже много лет звонят на праздники.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Кто верит, тому вода и помогает

Отец Виктор и матушка Галина уже много лет подряд встречают паломников на утренней службе и наставляют на купание в источнике. Окунаться туда надо три раза, причем с головой. Задаю батюшке сакральный вопрос:

- А правда ли, что если окунуться как положено, то загаданное желание в течение года исполнится?

- Людям воздается по вере их, - отвечает отец Виктор.

Ну да - а что ж вы хотели? Все правильно. Или думаете - грешили всю жизнь, а потом – окунулись в купель рыбкой и желание сразу исполнилось?

Сейчас в храме идет ремонт.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Я окуналась в прошлом году. Делать это нужно осторожно, потому что у меня сразу давление резко повысилось – я ныряла долго, чтоб наверняка. Сбылось ли мое желание? Наверное, да. Потому что я огласила весь список и лихорадочно перечисляла свои желания, но все мои мирские чаяния там, под водой, показались не важными. Совсем как кэрролловская Алиса, я зависла в ледяной воде, выпала из времени и думала, что же самое главное в моей жизни?

По грунтовой дороге поднимаемся на пригорок. На входе стоит небольшая сторожка, смотритель выдает юбки и платки. На тот случай, если вы проездом и не подготовились. Просьба ко всем - уважать установленные правила. Посетить источник можно в любой день, но только до заката солнца.

В купель ведет небольшой серпантин.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Итак, спускаетесь по дивному серпантину прямо к купели. Когда-то это была простая грунтовая тропка, однако больным людям тяжело было преодолевать крутой спуск, так и появилась каменная дорога с перилами. Сначала встретите открытый источник. Здесь можно напиться и набрать воды. Сколько угодно! Именно там, давным-давно, текла целебная вода, образуя небольшое озерцо. Народ просил батюшку сделать что-нибудь более масштабное. Так появилась первая большая купель (тогда еще общая для мужчин и женщин) с крышей из камыша, источающего сильный аромат. Но - и так, увы, бывает - вандалы сожгли строение. После отстройки крышу крыли шифером, но варвары снова устроили пожар.

Сейчас купель - капитальное каменное строение с раздельными входами и верандой.

Вода в купели всегда одной температуры - +10. Здесь всегда много посетителей в православные праздники, к источнику очередь выстраивается. После обеда посетителей мало, можно побыть в одиночестве, чтобы ощутить долгожданное умиротворение.

Для мужчин отдельный бассейн.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Об источнике много чего рассказывают – например, о явлениях, которые здесь якобы наблюдали очевидцы. На мой вопрос об этом батюшка ответил, что каждый видит и получает свое: кто-то чувствует аромат ладана, кто-то узрел лик Богородицы в воде, но есть и такие, кто пришел сюда из праздного любопытства, да так и ушел ни с чем.

Легенды о явлении Божьей Матери

Кстати, в 1978 году роднику в Коньково решением Донецкого облисполкома присвоен статус гидрологического памятника природы. Здесь в окрестностях расположены сарматские известняки, чей возраст более 13 миллионов лет, именно они насыщают подземные воды 12 источников, которые и образуют родник. Вода имеет слабую минерализацию и солоноватый привкус. Особенно рекомендуется при заболеваниях желудка. Многие женщины приезжают к источнику в надежде исцелиться от бесплодия. Рассказывают, что к одной местной повитухе и целительнице явилась как-то Богородица. Принесла она ведро воды и сказала: «Коль ты лечишь людей, то лечи моей водой» и указала на источник. Знахарка продолжила лечить и вскоре заметила, что каждая женщина, напившись этой воды, если хотела - беременела. Поэтому родник и назвали Богородичным.

Икона Богородицы, несущей целебную воду.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

А еще приезжают сюда те, у кого проблемы со зрением и больные суставы. Бассейн купели не слишком глубокий, примерно 1 метр, вода проточная.

И храм, и источник - это место для душевного излечения, для молитвы, и только потом это исторический объект для путешественников.

Уезжая оттуда, я всегда оглядываюсь: вижу сияющий на закате купол (вот почему я приезжаю к вечеру), блеск реки сквозь камыш и осоку, голубое небо. Оно большое и мирное. Я еду молча, молчат и мои дети. Пусть нам и не явилась Богородица, но каждый из нас остался под глубоким впечатлением от этого необыкновенного места.

От памятника сверните налево.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Когда работает храм

Свято-Преображенский храм открыт в пятницу с 8:00 до 10:00, в субботу с 7:00 до 10:00, в воскресенье и православные праздники с 7:00 до 11:00.

Чтобы не пришлось возвращаться несолоно хлебавши, лучше заранее позвонить и договориться: МТС 099-444-14-85, Феникс 071-313-82-71. Купание бесплатное. Купель открыта круглый год.