Ожидания дончан от президентских выборов в Украине: «Музыка заиграет по-другому, но танец будет тот же»

«Комсомолка» спросила у дончан, чего они ожидают от президентских выборов в Украине, и может ли смена власти принести мир Донбассу. Как выяснилось, большинство считает, что выборы никак не повлияют на прекращение войны и на рост уровня жизни украинцев.

Вячеслав Дьяков, военнослужащий:

- Обстреливать не перестанут, это однозначно. Друзей среди кандидатов нет. Это выборы олигархата. Проблемы Украина в ближайшие пять-десять лет не решит. Продолжится деградация государства.

Павел Юсов, бард:

- Думаю, что ситуация обострится. Те силы, которые стоят за Зеленским, заинтересованы в этом.

Андрей Трубецкий, кандидат в Молодежный парламент Республики:

- К сожалению, во второй тур прошли люди, которых в равной степени нужно наградить орденами Иуды, хотя господину Порошенко его даже изготовили. Судя по дебатам, оба кандидата - клоуны: один - жестокий и лицемерный, другой - лживый и глупый. Донбассу нужно отстаивать ведение своей независимой политики и быть готовым к любому повороту событий.

Андрей Никулин, студент:

- Верить, что ситуация изменится к лучшему из-за желаний Зеленского, не стоит. Но предполагаю, что его неопытность может благоприятно повлиять на появление у власти здравомыслящих людей, которые ориентируются на Россию.

- Владимир Скобцов, поэт:

- С удивительной настойчивостью жители Украины убивают жителей Донбасса, предлагая нам жить с ними одной страной и удивляются, почему мы воспринимаем каждый выстрел по нам одновременно как неприятное напоминание о соседях и приглашение с ними расстаться. Возникает такое впечатление, что свидомые украинцы рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься под казака, освежиться вежеталем, напасть на Донбасс и умереть

Юлия Байрамова, модель:

- Я думаю, пока нельзя однозначно что-то сказать. Остаётся надеяться, что военные действия не возобновятся с новой жестокостью и силой.

Валентина Иванова, переселенка:

- Уже который год я вынуждена жить не в родном Донецке, где у меня разрушено жилье, а у родственников в Мариуполе. Здесь я увидела всю суть украинской политики. Грязные игры ради своего обогащения. О людях и тем более о мире – никто из руководителей страны не думает. Им там плевать на всех нас. Выживаем. Поэтому никаких существенных изменений не будет. Музыка заиграет по-другому, но танец будет тот же.