Власти ЛНР будут добиваться освобождения пенсионерки, которую в Украине упекли за решетку за телефонные разговоры с сыном
Украинский суд приговорил к пяти годам тюремного заключения 63-летнюю пенсионерку из поселка Трехизбенки за телефонный звонок сыну, который проживает в Луганской Народной Республике.
Женщину обвинили по статье 258-3 Уголовного кодекса незалежной за «пособничество террористическим организациям». Об этом сообщили в МГБ ЛНР.
Сын пенсионерки живет на территории ЛНР в поселке Славяносербск, занимается домашним хозяйством и получает пенсию по инвалидности, подрабатывает сторожем и не имеет никакого отношения военным силам Республики.
- Сергей Артемов – гражданское лицо. В настоящее время получает пенсию по инвалидности, занимается личным хозяйством, подрабатывает сторожем. В 2014 году был вынужден бежать в ЛНР из-за вооруженного террора карательных батальонов киевской власти, - сообщили в министерстве государственной безопасности Республики.
Сын пенсионерки попросил помощи для освобождения матери. Фото: youtube.com/МГБ ЛНР
- Украинское правосудие говорит, что она по телефонному разговору предавала мне информацию военного характера. Это не так, и так никогда не было, - рассказывает сын осужденной. – Мы просто вели беседу, как и все жители Трехизбенки: просто спрашивали о том есть ли техника в поселке или нет. Но о месте расположении вооружений ничего не говорилось.
Мужчина обращается к международным организациям по защите прав человека с просьбой помощи доказать невиновность своей престарелой матери.
- Это не первый случай обвинений в адрес матери в пособничестве террористам. Ее уже обвиняли в этом, но через некоторое время ее отпускали, видимо из-за недостаточного количества доказательств, - поделился Сергей.
Украинский суд приговорил пенсионерку из Донбасса к пяти годам тюрьмы за телефонные разговоры с сыном.
Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила, что представители Республики внесут осужденную на территории Украины пенсионерку из Трехизбенки за разговоры с проживающим на территории Республики сыном в список на обмен пленными.
– За освобождение женщины мы будем бороться, мы будем добиваться внесения её в списки на обмен, и добиваться её освобождения, - сказала Ольга Кобцева. - Этот случай – ещё один прецедент для международной общественности задуматься над тем бесчинством, которое происходит на территории, подконтрольной правительству Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU