Власти ЛНР будут добиваться освобождения пенсионерки, которую в Украине упекли за решетку за телефонные разговоры с сыном

Украинский суд приговорил к пяти годам тюремного заключения 63-летнюю пенсионерку из поселка Трехизбенки за телефонный звонок сыну, который проживает в Луганской Народной Республике.

Женщину обвинили по статье 258-3 Уголовного кодекса незалежной за «пособничество террористическим организациям». Об этом сообщили в МГБ ЛНР.

Сын пенсионерки живет на территории ЛНР в поселке Славяносербск, занимается домашним хозяйством и получает пенсию по инвалидности, подрабатывает сторожем и не имеет никакого отношения военным силам Республики.

- Сергей Артемов – гражданское лицо. В настоящее время получает пенсию по инвалидности, занимается личным хозяйством, подрабатывает сторожем. В 2014 году был вынужден бежать в ЛНР из-за вооруженного террора карательных батальонов киевской власти, - сообщили в министерстве государственной безопасности Республики.

Сын пенсионерки попросил помощи для освобождения матери. Фото: youtube.com/МГБ ЛНР

- Украинское правосудие говорит, что она по телефонному разговору предавала мне информацию военного характера. Это не так, и так никогда не было, - рассказывает сын осужденной. – Мы просто вели беседу, как и все жители Трехизбенки: просто спрашивали о том есть ли техника в поселке или нет. Но о месте расположении вооружений ничего не говорилось.

Мужчина обращается к международным организациям по защите прав человека с просьбой помощи доказать невиновность своей престарелой матери.

- Это не первый случай обвинений в адрес матери в пособничестве террористам. Ее уже обвиняли в этом, но через некоторое время ее отпускали, видимо из-за недостаточного количества доказательств, - поделился Сергей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/704359" frameborder="0"></iframe> Украинский суд приговорил пенсионерку из Донбасса к пяти годам тюрьмы за телефонные разговоры с сыном.

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева заявила, что представители Республики внесут осужденную на территории Украины пенсионерку из Трехизбенки за разговоры с проживающим на территории Республики сыном в список на обмен пленными.

– За освобождение женщины мы будем бороться, мы будем добиваться внесения её в списки на обмен, и добиваться её освобождения, - сказала Ольга Кобцева. - Этот случай – ещё один прецедент для международной общественности задуматься над тем бесчинством, которое происходит на территории, подконтрольной правительству Украины.