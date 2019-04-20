Женщины в черном. В центре Донецка орудуют цыганки – мошенницы

В эту пятницу по традиции встретилась со своей подругой Дашей за чашечкой кофе. Кафе, что возле драмтеатра, открылось недавно. Атмосфера, интерьер, меню - все на высоте. Видно, как со вкусом подбиралось все – от посуды, до интерьера. В общем, встретиться для беседы там можно.

Но речь – не о переформатированных, обновленных кафе, которых, кстати, в центре много.

Сидим мы, разговариваем о планах. Рядом – молодая пара пьет имбирный чай. Тут слышим – характерный громкий говор двух женщин.

- Цыганки! – Резюмировала Даша и моментально подвинула к себе сумку.

Две женщины в длинном черном одеянии расположились за столиком напротив. Одна из них, судя по всему, старшая, профессиональным взглядом оглядела зал, и тут же двинулась к нашим соседям. На вид ей лет 60, сухощавая, ростом выше среднего. Одета не бедно, да и черты лица, если можно так выразиться, не глупой женщины.

- Молодые люди, здравствуйте. Вот смотрю я на вас… - Начала она.

- Женщина, идите отсюда! – Отрезал парень. Он сидел к цыганке спиной, и лишь мельком взглянул на нее. – Мы вас еще в Макеевке видели, и чушь всю слышали!

- Так это знак, милый! – Не унималась цыганка. – Видишь, второй раз встречаю. – Значит судьба такая у меня – спасти вас! Ты вот умрешь скоро, а твоя девушка одна всю жизнь горевать будет! Но я могу это исправить!

Ну какой тут имбирный чай с пирожными после этого? Парень начал ее прогонять. Мы с Дашей поспешили к выходу. Цыганка - за нами.

- А ты, дорогая, проживешь долго! – Кричала «пророчица» Даше, которая шла сзади меня. – Только могу сказать, милая, как сделать так, чтоб ты счастлива была… На тебе все написано! И проклятье тоже!

- Что она может «прочесть» по моему затылку, - пробурчала Даша. А потом показала мне место на бульваре Пушкина, где несколько дней назад похожие по описанию «женщины в черном» обобрали до нитки ее подругу. Якобы на ней родовое проклятье, детей не будет и т.д. «Исправили» цыганки это за содержимое кошелька девушки и золотого крестика на цепочке.

- Все бы ничего, - сказала Даша, - дурочка сама виновата. Только у нее деньги были общественные – на подарок шефу. Тоже отдала.

Оглянулись, цыганка уже не гналась за нами. Зато не спеша проходили двое полицейских. Видимо патруль. Мы начали говорить о цыганках, описывать их. Парни смотрели на нас как на сошедших с Марса, которые, к тому же и изъяснялись на своем, марсианском.

- Ладно, проверим, - сказал потом один, видя, что мы не унимаемся. Но если цыганки работают в этом районе не первый день – наверняка, жалобы поступали, патрульные видели. Однако, история с проклятьями и порчами продолжается.

А еще обидно за кафе, которое, видно, экономит на охране. Не мы одни тогда сбежали оттуда.

Как уцелеть при «цыганском налете»

- Многие цыганки настолько тонко чувствуют человека и правильно распознают характер, что некоторые профессиональные психологи отстают от них в разы, - говорит донецкий психолог, врач – психотерапевт высшей категории Виктор Смирненко. - старайтесь избегать женщин подобной внешности. Даже если вам вслед кричат самые обидные слова, ни в коем случае не оборачивайтесь. А если слова задели – можете ответить ей тем же. Чем абсурднее будут звучать слова в ее адрес – тем лучше. Говорить нужно четко и громко! Самая опасная ситуация – когда они окружают жертву. Не смотрите им в глаза. Позовите полицейских, кого – нибудь на помощь. Можно громко крикнуть: «Грабят!». Встречи с полицией им ни к чему. А вообще, «уличный гипноз» очень силен, если его использует опытный мошенник. Я бы советовал быстро уйти от цыган, но ни в коем случае не в безлюдное место, и не вступать с ними в диалог.