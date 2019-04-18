На месте гибели Александра Захарченко соорудят мемориальный комплекс

13 апреля стартовало голосование по выбору проекта мемориального комплекса первому Главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко.

- Герой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко посвятил свою жизнь родной земле — Донбассу. Он стоял у самых истоков нашей страны, возглавил Республику в самые сложные для нее дни, отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Народ Донбасса никогда не забудет подвиг героя! Память об Александре Владимировиче должна остаться в веках, и она останется, - написано на сайте голосования.

Всего представлено пять вариантов мемориального комплекса. Один из них возведут на месте гибели Захарченко после того, как станут ясны результаты народного голосования.

Вариант 1

Основная часть композиции – мультимедийный музей, в котором собрана экспозиция о жизни Захарченко, о его деятельности на посту Главы Республики, становлении как политика и Главнокомандующего.

Вариант 1

Рядом с музеем предлагается посадить дерево (предварительно дуб) — символ вечной жизни и вечной памяти, которую оставил о себе Захарченко в сердцах жителей Донбасса. Символ того, что жертва Захарченко была не напрасной, его дело будет завершено, ведь это дело правое. Проект предусматривает мемориальную стену с барельефом Александра Захарченко и его высказываниями.

Вариант 2

Музейная композиция символизирует Донбасскую землю, а Александр Захарченко, изображенный на одной из колонн – один из столпов нашей Родины. На таких людях, как он, держится наше государство. На остальных колоннах размещены плиты с надписями — цитаты первого Главы, воспоминания друзей и соратников, факты биографии Александра Захарченко.

Вариант 2

Перед портретом Александра Владимировича вечный огонь в виде постамента с никогда не затухающими свечами – символ вечной памяти народа Донецкой Народной Республики о своем первом Главе и благодарности жителей Донбасса за подвиг и жертву Захарченко.

Вариант 3

Композиция, символизирующая святой подвиг первого Главы Республики Александра Захарченко и напоминающая всем о его мученической смерти во благо людей и Родины.

Слева – памятник, шагающего Захарченко, за спиной которого изображены силуэты людей. Это друзья, соратники, весь народ Донбасса, который в едином порыве пошел за лидером – за Главой. Справа — статуя архангела Михаила, выполненная из бронзы, и изображение взрыва повлекшего смерть Захарченко – символ самопожертвования ради общего будущего.

Вариант 3

За спиной архангела изображены лики святых – символ того, что Захарченко погиб за правое дело и само Небо скорбит вместе со всем народом Донбасса.

Вариант 4

В центре композиции — памятник Александру Захарченко. Он символизирует сильное лидерское начало первого Главы Донецкой Народной Республики, его целеустремленность и преданность выбранному пути.

Вариант 4

Справа располагается современный музей с мультимедийной видеостеной, на которой могут транслироваться видеоролики о Донецкой Народной Республике, о жизни Захарченко, воспоминания его друзей и товарищей. В музее будет предусмотрена экспозиция личных вещей Захарченко.

Слева от памятника – парк со скамейками для посетителей.

Вариант 5

Динамичная композиция характеризует стремление вверх – к лучшему и большему. В тоже время подразумевается опора и поддержка. Композиция формирует своего рода триумфальную арку и главный вход в парковую территорию.

Вариант 5

На опорах двух экспрессивных форм должны быть высечены барельефы, описывающие историю событий. Подсветка внутренних плоскостей точечными светильниками – стилизованная отсылка к звездному небу. Интерактивный музей, где главным инструментом демонстрации является большая видеостена. Интерактивный музей как альтернативная типология мемориального сооружения.

За какой вариант больше голосов?

Уже сейчас свои голоса оставили больше 130 000 человек. Больше всего дончанам понравился пятый вариант. За него отдали голоса тридцать процентов голосующих. На втором и третьем местах – второй и первый варианты соответственно.

Проголосовать за вариант, который, по вашему мнению,больше всего подходит для увековечивания памяти первого Главы Республики Александра Захарченко можно будет до 30 апреля. Такая возможность есть у всех неравнодушных граждан.

Кстати, конкурс проводится при поддержке вдовы Александра Захарченко Натальи Владимировны и Главы Республики Дениса Пушилина.

Детальнее ознакомится с проектами и выбрать лучший можно на сайте - zakharchenko.dnronline.su