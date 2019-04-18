Ударили ножом охранника и скрылись на служебном автомобиле: Трое подростков сбежали из центра социально-психологической реабилитации Луганска

Трое подростков сбежали из центра социально-психологической реабилитации Луганска. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Совершили побег из центра воспитанники 2006, 2004 и 2003 года рождения, - сообщили правоохранители.

Ранил охранника, чтобы взять ключи. Фото: youtube/МВД ЛНР

В МВД ЛНР рассказали, что один из детей ударил ножом 47-летнего охранника учреждения здравоохранения. Мужчина с проникающим ножевым ранением госпитализирован в городскую больницу.

- Ударил охранника заточкой, чтобы забрать ключи и сбежать домой в Первомайск, - рассказал один из задержанных на допросе в полиции.

Самому младшему подростку - тринадцать лет. Фото: youtube/МВД ЛНР

Сами же подростки скрылись с центра на служебном автомобиле ВАЗ-21043.

- Мы хотели выехать загород, но там были блокпосты. Нам нужно было как-то скрываться, - сообщил второй из подростков.

Долго прятаться от полиции у малолетних преступников не получилось.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции несовершеннолетние задержаны, - говорит сотрудник Артемовского отдела полиции Алина Ковган. - Получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/704025" frameborder="0"></iframe> Трое подростков сбежали из центра социально-психологической реабилитации Луганска.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении двух подростков – третьему еще не исполнилось 14 лет.