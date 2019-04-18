Ударили ножом охранника и скрылись на служебном автомобиле: Трое подростков сбежали из центра социально-психологической реабилитации Луганска
Трое подростков сбежали из центра социально-психологической реабилитации Луганска. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.
- Совершили побег из центра воспитанники 2006, 2004 и 2003 года рождения, - сообщили правоохранители.
Ранил охранника, чтобы взять ключи. Фото: youtube/МВД ЛНР
В МВД ЛНР рассказали, что один из детей ударил ножом 47-летнего охранника учреждения здравоохранения. Мужчина с проникающим ножевым ранением госпитализирован в городскую больницу.
- Ударил охранника заточкой, чтобы забрать ключи и сбежать домой в Первомайск, - рассказал один из задержанных на допросе в полиции.
Самому младшему подростку - тринадцать лет. Фото: youtube/МВД ЛНР
Сами же подростки скрылись с центра на служебном автомобиле ВАЗ-21043.
- Мы хотели выехать загород, но там были блокпосты. Нам нужно было как-то скрываться, - сообщил второй из подростков.
Долго прятаться от полиции у малолетних преступников не получилось.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции несовершеннолетние задержаны, - говорит сотрудник Артемовского отдела полиции Алина Ковган. - Получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства.
Трое подростков сбежали из центра социально-психологической реабилитации Луганска.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении двух подростков – третьему еще не исполнилось 14 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU