2019-04-18T16:53:18+03:00
Происшествия

Ударили ножом охранника и скрылись на служебном автомобиле: Трое подростков сбежали из центра социально-психологической реабилитации Луганска

Сбежавшим от тринадцати до шестнадцати лет [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Решается вопрос о возбуждении уголовного делаРешается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: Мария ЛЕНЦ
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Трое подростков сбежали из центра социально-психологической реабилитации Луганска. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Совершили побег из центра воспитанники 2006, 2004 и 2003 года рождения, - сообщили правоохранители.

Ранил охранника, чтобы взять ключи. Фото: youtube/МВД ЛНР

Ранил охранника, чтобы взять ключи. Фото: youtube/МВД ЛНР

В МВД ЛНР рассказали, что один из детей ударил ножом 47-летнего охранника учреждения здравоохранения. Мужчина с проникающим ножевым ранением госпитализирован в городскую больницу.

- Ударил охранника заточкой, чтобы забрать ключи и сбежать домой в Первомайск, - рассказал один из задержанных на допросе в полиции.

Самому младшему подростку - тринадцать лет. Фото: youtube/МВД ЛНР

Самому младшему подростку - тринадцать лет. Фото: youtube/МВД ЛНР

Сами же подростки скрылись с центра на служебном автомобиле ВАЗ-21043.

- Мы хотели выехать загород, но там были блокпосты. Нам нужно было как-то скрываться, - сообщил второй из подростков.

Долго прятаться от полиции у малолетних преступников не получилось.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции несовершеннолетние задержаны, - говорит сотрудник Артемовского отдела полиции Алина Ковган. - Получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства.

Трое подростков сбежали из центра социально-психологической реабилитации Луганска.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении двух подростков – третьему еще не исполнилось 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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