В Донецке вынесли приговор украинскому шпиону, которого спецслужбы незалежной завербовали на блокпосту.

В столице Донецкой Народной Республики вынесли приговор украинскому шпиону Руслану Шейтеру, которого задержали сотрудники Министерства государственной безопасности.

Спецслужбы незалежной завербовали Романа ещё зимой 2017-го года. Тогда 24-летний парень проезжал пункт пропуска «Марьинка» между Республикой и Украиной. Ездил туда-сюда часто. Нужно было проведывать маму и младшего брата в Курахово. На этом дончанин и попался.

- Согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами Руслан Шейтер дал под психологическим воздействием и угрозами в отношении его близких, проживающих на территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, - заявляют в министерстве государственной безопасности Республики. – При этом он принял ошибочное решение не обращаться в органы государственной безопасности Республики, а начал оказывать содействие украинским спецслужбам.

Роману Шейтеру угрожали расправой над матерью, которая живет на подконтрольной Киеву территории. Фото: youtube.com

Сам Роман Шейтер на допросе рассказал обо всех заданиях, которые приходили ему от кураторов из незалежной. Их было несколько, и за каждое он получал «вознаграждение» на банковскую карточку «Приват Банка» - от 500 до 2 000 гривен.

- Первым моим заданием от украинских спецслужб была поездка в Макеевку. В одном из дворов я должен был забрать предмет, который был похож на кусок мыла. Позже мне нужно было выехать на территорию Украины, - вспоминает осужденный. – Со мной связались и сказали, чтобы перед возвращением в Донецк, я встретился с ними в Курахово и забрал мобильный телефон. Дальше я должен был перевезти его на территорию Республики. Я выполнил это задание и спрятал телефон в Макеевке.

На этом задания не закончились. Шейтеру предстояло выполнить ряд шпионских действий. Он должен был проследить за сотрудником вооруженных сил Республики, карауля его под домом. А после этого наблюдать - не проезжает ли в определенном месте определенная машина.

- Сотрудник службы безопасности Украины прислал мне номер автомобиля с донецкими номерами украинской регистрации, - говорит Роман в признательных показаниях. – В конкретный период времени я должен был наблюдать, не проезжает ли эта машина на определенном участке бульвара Шевченко. Автомобиль на месте не появился. Я отчитался об этом и уехал оттуда. Потом я должен был подняться на этаж к тому военнослужащему, за которым следил раньше и сфотографировать дверь его квартиры. Это было моим последним заданием.

Преступник был задержан после выполнения своего последнего задания. Следующие 12 лет парень проведет за решеткой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/704023" frameborder="0"></iframe> В Донецке вынесли приговор украинскому шпиону, которого спецслужбы незалежной завербовали на блокпосту.

Помните, чтобы не оказаться жертвой обстоятельств, нужно следовать простому алгоритму. Если вас или ваших близких завербовали иностранные спецслужбы, немедленно обратитесь в органы государственной безопасности Республики и расскажите обо всем, что с вами случилось. Только явка с повинной является основанием для освобождения от уголовной ответственности.