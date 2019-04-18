2019-04-18T13:19:19+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Донецк: По жилому кварталу в Куйбышевском районе выпустили ПТУР

Стреляли со стороны Песок [фото]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ ведут прицельную стрельбу по жилым кварталам Донбасса. Фото: СЦККВСУ ведут прицельную стрельбу по жилым кварталам Донбасса. Фото: СЦКК
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Вечером 17 апреля Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку. Под огонь украинской армии попал Куйбышевский район. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

- Украинские военнослужащие 17 апреля обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего повреждён жилой дом, - сообщили в СЦКК.

ВСУ ведут прицельную стрельбу по жилым кварталам Донбасса. Фото: СЦКК

ВСУ ведут прицельную стрельбу по жилым кварталам Донбасса. Фото: СЦКК

В ведомстве уточнили, что обстрел был произведен в 20.45.

- Противником была выпущена противотанковая управляемая ракета со стороны населённого пункта Пески по жилому кварталу города, – рассказали в донецком представительстве в СЦКК.

ВСУ стреляли из ПТУРа

ВСУ стреляли из ПТУРа

В результате обстрела в Донецке по адресу переулок Богатырский, 35 - повреждён фасад и остекление жилого дома, ограждение и хозпостройка.

- Наш район – прифронтовой. Мы частенько попадаем под Украинские обстрелы. Честно сказать – устали от этого всего, - говорит жительница Куйбышевского района Елена Трофимова. – Оно уже как-то и страшно и не страшно. Хочется спокойствия и мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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