«Я ждала этого десятки лет»: Главная поклонница Гойко Матича в Донецке встретилась со своим кумиром

Все ожидают прибытия Гойко Митича в спортивный комплекс «Спартак» в центре Донецка. Здесь собрались не только спортсмены и журналисты, а также поклонники знаменитости. Среди толпы замечаем скромную женщину с фотографией, на которой запечатлен кадр одного из фильмов про индейцев, в котором снялся Митич.

- Это кумир всей моей жизни. Его фотография висела над моей кроватью до тех пор, пока я не познакомилась со своим будущим мужем, - рассказывает Людмила Николаевна. - Для меня это был идеал красоты, я представляла, что именно таким должен быть мужчина. Раньше интернета не было - все основывалось на платонической любви.

Гойко Митич для Людмилы - эталон мужчиныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- У вашего мужа было сходство с Гойко Митичем?

- Совершенно не было. Фактически мужчина рядом с тобой может отличаться от твоего идеала. Так было и в моей истории. Меня привлекали спортивные мужчины. Митич даже сейчас мой идеал. Я пересмотрела все фильмы с его участием.

Фото с Митичем долгое время висело над кроватью дончанкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Наш разговор прервал шум в холле. По ступенькам поднимался «главный индеец Советского Союза» вместе с делегацией журналистов. Людмилу Николаевну немного шатнуло от волнения – приблизился тот самый момент, о котором она мечтала всю жизнь.

- Спасибо вам за ваши роли! Вы были примером для миллионов людей и остаетесь таковым, - восторженно говорит дончанка и протягивает актеру фотографию. – Этой фотографии почти больше сорока лет! Она висела у меня над кроватью долгое время, потом я положила её в альбом. После того, как вы её подпишите, снова повешу её на стену.

Пообщавшись немного со своей поклонницей, актер направляется на экскурсию по спортивному комплексу.

Этот кадр из фильма с Гойко Митичем хранится у дончанки на протяжении десятилетийФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Гойко Митич – югославский и сербский киноактёр, режиссёр и каскадёр, стал знаменитым как исполнитель ролей индейцев. Всего сыграл в 15 фильмах, где ему довелось исполнить роли Чингачгука, Текумсе и других. Сейчас Гойко Митичу 78 лет. Живет он в Германии. Практически ежедневно актер трудится над новыми ролями. Играет не только в кино, но и в театре. Роль индейца преследует знаменитость всю жизнь. В 2016 году он сыграл вождя краснокожих в постановке берлинского театра.

В 1999 году Гойко потерял маму. Женщина умерла после натовских бомбежек. От разрыва бомб она испытала стресс, после которого спустя некоторое время у нее остановилось сердце.