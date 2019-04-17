Главный индеец СССР Гойко Митич презентует в ДНР фильм «Балканский рубеж»

17 апреля в Донецк приехал сербский киноактер Гойко Митич. Его называют главным индейцем СССР. Актер получил известность после съемок в восточноевропейских вестернах, где он играл роли индейцев. В министерстве культуры Республики сообщили «Комсомолке», что в столице ДНР актер и режиссер презентует фильм «Балканский рубеж» о событиях 1999 года в Югославии, где он сыграл одну из ролей.

- Гойко Митич уже приехал в город. Сейчас он находится на экскурсии по Донецку, - рассказывает министр культуры Республики Михаил Желтяков. – Презентация фильма запланирована на завтра, а сегодня у него состоится несколько встреч.

- Как так получилось, что актер приехал к нам в Республику? Его пригласило министерство культуры или сам проявил желание?

- Эта встреча состоялась по желанию обеих сторон. И мы хотели, чтобы он приехал. И он хотел побывать в Донецке, пообщаться с людьми и увидеть всё, что у нас происходит.

Актер получил известность после съемок в восточноевропейских вестернах, где он играл роли индейцевФото: кадр из фильма

- Это знаковая личность... Многие хотели бы увидеть живую легенду!

- Для каждого поколения он означает что-то свое. Для поколения постарше он - символ свободы индейцев, которых ущемляли. Это сербский актер - он понимает, что у нас сейчас происходит то, что происходило на его родине двадцать лет назад. Сейчас Гойко Митич не только деятель культуры, он и политический деятель.

Известно, что сегодня Гойко Митич пообщается с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна, а вечером проведет встречу со спортсменами и поклонниками.

Кстати, в мае 2017 года украинский сайт «Миротворец» внес актера в «Чистилище» - черный список. Основной причиной стало посещение Крыма. Сам Гойко Митич ответил на это, что не боится санкций.