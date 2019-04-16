2019-04-16T16:30:57+03:00
Политика

Глава ЛНР Леонид Пасечник: Берлинское заявление Порошенко о «пасхальном перемирии» - очередной предвыборный пиар-ход, основанный на лжи

18 апреля должно вступить в силу очередное перемирие
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: glava-lnr.infoФото: glava-lnr.info
Изменить размер текста:

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник высказал свое мнение относительно сделанного в Берлине заявления президента Украины Петра Порошенко о «пасхальном перемирии», которое должно вступить в силу 18 апреля.

- Берлинское заявление Порошенко о «пасхальном перемирии» - очередной предвыборный пиар-ход, основанный на лжи, - говорит Леонид Иванович. - Ведь именно из-за неконструктивной позиции украинской стороны мы пока не смогли согласовать ни конкретную дату, ни время начала перемирия, ни текст заявления о нем.

По словам Пасечника, учитывая тот факт, что украинские переговорщики четко выполняют команды Киева, слова Порошенко вызывают недоумение.

- Напоминаю, что для достижения договоренностей по перемирию на 18 апреля только назначены видеоконференции рабочей группы по безопасности и затем - Трехсторонней контактной группы, - объясняет Глава ЛНР. - Перемирие на Донбассе должно в обязательном порядке обсуждаться с представителями Республик. И Луганск, и Донецк всегда выступали за настоящий, долговременный мир, а не его имитацию.

Этот вопрос республики Донбасса уже на протяжении года пытаются согласовать с украинской стороной.

- Но Киев эту работу затягивает, прибегая к ежедневным провокациям, ни на минуту не прекращая обстрелы, в результате которых гибнут наши люди, - отметил Леонид Пасечник.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Леонид Пасечник: Сразу же перейти на модель российского государства мы не сможем, но поэтапно в этом направлении однозначно нужно двигаться

Об этом Глава ЛНР заявил на встрече с депутатами Народного совета

На встрече Главы Луганской Народной Республики с депутатами Народного совета Леонид Пасечник призвал парламентариев поэтапно двигаться к интеграции законодательства ЛНР с российским (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник ополченца, который пятый год выживает в украинском плену: «Только вера в нас наших родных и близких помогает найти в себе силы бороться против беззакония»
«Комсомолка» публикует письма ополченца, который в самом начале войны в Донбассе попал в украинский плен [Часть 3]
В Республике стартовал проект «Донецкая эра» - на велосипедах по Юзовке 1918 года
Каждому представится уникальная возможность перенестись на сто лет назад, в Юзовку и почувствовать себя антрепренером из Мариуполя, который приехал в наш город с премьерой. По дороге он решает свои дела и посещает знаковые места того времени
Пять лет провозглашения ДНР: Донбасс встал задолго до событий на майдане
Противостояние фашизму в Донбассе началось задолго до событий 2013-2014 года. Как боролись в нашем регионе с националистическими организациями, «Комсомолке» рассказал председатель Союза ветеранов военно-морского флота СССР Сергей Рязанцев
Дневник ополченца, который пятый год выживает в украинском плену: «Из мариупольского аэропорта живыми бы не вышли, а в здании спецслужб нас ожидали долгие пытки»
«Комсомолка» публикует письма ополченца, который в самом начале войны в Донбассе попал в украинский плен [Часть 2]
Новости 24