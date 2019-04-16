Глава ЛНР Леонид Пасечник: Берлинское заявление Порошенко о «пасхальном перемирии» - очередной предвыборный пиар-ход, основанный на лжи

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник высказал свое мнение относительно сделанного в Берлине заявления президента Украины Петра Порошенко о «пасхальном перемирии», которое должно вступить в силу 18 апреля.

- Берлинское заявление Порошенко о «пасхальном перемирии» - очередной предвыборный пиар-ход, основанный на лжи, - говорит Леонид Иванович. - Ведь именно из-за неконструктивной позиции украинской стороны мы пока не смогли согласовать ни конкретную дату, ни время начала перемирия, ни текст заявления о нем.

По словам Пасечника, учитывая тот факт, что украинские переговорщики четко выполняют команды Киева, слова Порошенко вызывают недоумение.

- Напоминаю, что для достижения договоренностей по перемирию на 18 апреля только назначены видеоконференции рабочей группы по безопасности и затем - Трехсторонней контактной группы, - объясняет Глава ЛНР. - Перемирие на Донбассе должно в обязательном порядке обсуждаться с представителями Республик. И Луганск, и Донецк всегда выступали за настоящий, долговременный мир, а не его имитацию.

Этот вопрос республики Донбасса уже на протяжении года пытаются согласовать с украинской стороной.

- Но Киев эту работу затягивает, прибегая к ежедневным провокациям, ни на минуту не прекращая обстрелы, в результате которых гибнут наши люди, - отметил Леонид Пасечник.

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