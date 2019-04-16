2019-04-16T14:58:27+03:00
Политика

Эдуард Басурин: Мы не скрываем, что многие боеприпасы нам продаёт Украина

Замкомандующего Народной милиции Республики рассказал, что остальное вооружение – трофейное. Его украинская армия бросала во время ожесточенных боев в Донбассе
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
В 2014 году в котлах украинские солдаты оставляли технику, оружие, боеприпасы в большом количествеВ 2014 году в котлах украинские солдаты оставляли технику, оружие, боеприпасы в большом количествеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Украинские средства массовой информации неоднократно запускали информацию о том, что в республики Донбасса из России прибывают десятки грузовиков с боеприпасами. Вероятнее всего говорится о белых «КАМАЗах» с гуманитарной помощью РФ.

Однако же заместитель командующего Управлением Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что в основном армия Республики пользуется Советским, трофейным и купленным у Украины вооружением. Об этом он заявил в эфире телеканала «Юнион».

- Жители Украины забывают, что когда выводились вооружённые силы СССР из Европы – это Чехословакия, Польша, Германия, то большая часть вооружения, оружия и стрелковых боеприпасов оставалась и была сосредоточена на территории Украины, - рассказал он журналистам.

Брошенная под Логвиново техника ВСУ Фото: Александр КОЦ

Брошенная под Логвиново техника ВСУФото: Александр КОЦ

Один из самых больших складов тогда образовался в районе Артёмовска (в результате «декоммунизации» переименован в Бахмут, - Авт.). Некоторое вооружение Народной милиции досталось от ВСУ после провальных военных операций Украины.

- В 2014 году в котлах украинские солдаты оставляли технику, оружие, боеприпасы в большом количестве, - говорит Эдуард Александрович. - В Дебальцево от ВСУ осталось много боеприпасов, так как украинские военные готовились к наступлению.

Кроме этого Басурин подчеркнул, что украинская армия торгует своим вооружением.

– Мы не скрываем, что многие боеприпасы нам продаёт Украина. Ещё в 2014 году я говорил, что и вооружение, и оружие, и боеприпасы нам продают. Мы покупаем, и не против этого. Пусть продают - нам нужнее, чем им, – рассказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник ополченца, который пятый год выживает в украинском плену: «Только вера в нас наших родных и близких помогает найти в себе силы бороться против беззакония»
«Комсомолка» публикует письма ополченца, который в самом начале войны в Донбассе попал в украинский плен [Часть 3]
В Республике стартовал проект «Донецкая эра» - на велосипедах по Юзовке 1918 года
Каждому представится уникальная возможность перенестись на сто лет назад, в Юзовку и почувствовать себя антрепренером из Мариуполя, который приехал в наш город с премьерой. По дороге он решает свои дела и посещает знаковые места того времени
Пять лет провозглашения ДНР: Донбасс встал задолго до событий на майдане
Противостояние фашизму в Донбассе началось задолго до событий 2013-2014 года. Как боролись в нашем регионе с националистическими организациями, «Комсомолке» рассказал председатель Союза ветеранов военно-морского флота СССР Сергей Рязанцев
Дневник ополченца, который пятый год выживает в украинском плену: «Из мариупольского аэропорта живыми бы не вышли, а в здании спецслужб нас ожидали долгие пытки»
«Комсомолка» публикует письма ополченца, который в самом начале войны в Донбассе попал в украинский плен [Часть 2]
Новости 24