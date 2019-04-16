Эдуард Басурин: Мы не скрываем, что многие боеприпасы нам продаёт Украина

Украинские средства массовой информации неоднократно запускали информацию о том, что в республики Донбасса из России прибывают десятки грузовиков с боеприпасами. Вероятнее всего говорится о белых «КАМАЗах» с гуманитарной помощью РФ.

Однако же заместитель командующего Управлением Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что в основном армия Республики пользуется Советским, трофейным и купленным у Украины вооружением. Об этом он заявил в эфире телеканала «Юнион».

- Жители Украины забывают, что когда выводились вооружённые силы СССР из Европы – это Чехословакия, Польша, Германия, то большая часть вооружения, оружия и стрелковых боеприпасов оставалась и была сосредоточена на территории Украины, - рассказал он журналистам.

Брошенная под Логвиново техника ВСУФото: Александр КОЦ

Один из самых больших складов тогда образовался в районе Артёмовска (в результате «декоммунизации» переименован в Бахмут, - Авт.). Некоторое вооружение Народной милиции досталось от ВСУ после провальных военных операций Украины.

- В 2014 году в котлах украинские солдаты оставляли технику, оружие, боеприпасы в большом количестве, - говорит Эдуард Александрович. - В Дебальцево от ВСУ осталось много боеприпасов, так как украинские военные готовились к наступлению.

Кроме этого Басурин подчеркнул, что украинская армия торгует своим вооружением.

– Мы не скрываем, что многие боеприпасы нам продаёт Украина. Ещё в 2014 году я говорил, что и вооружение, и оружие, и боеприпасы нам продают. Мы покупаем, и не против этого. Пусть продают - нам нужнее, чем им, – рассказал он.