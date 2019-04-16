Выборы президента Украины: Дончане не хотят голосовать за Зеленского и Порошенко

Для голосования во втором туре на выборах президента Украины около 70 тысяч жителей Донбасса оформили заявления о временной смене места голосования. В Донецкой области – почти 46 тысяч, в Луганской - 24 тысячи. Именно столько переселенцев и жителей ДНР и ЛНР готовы выбирать между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Много это или мало?

Сейчас в Донецкой области зарегистрировано 487 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В Луганской области – 270 тысяч. Всего – 757 тысяч. То есть только каждый десятый переселенец придет 21 апреля на избирательный участок в Донбассе.

А ведь еще - по данным Центризбиркома Украины - в республиках Донбасса сейчас проживают 2 миллиона 800 тысяч совершеннолетних жителей. Право голоса имеют даже те из них, кто не оформлен в качестве переселенца. Достаточно было пройти регистрацию в любом отделении ведения реестра в Донецкой и Луганской областях.

Таким образом, дончане и луганчане еще раз подтвердили свое отношение к этим выборам.

- А за кого там голосовать? – говорит жительница Макеевки Валентина Петровна. – Порошенко за пять лет так и не договорился с Донбассом о мире. А Зеленский уже заявил, что не сядет за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР. Значит война будет продолжаться.

Кстати, в первом туре президентских выборов бесспорным лидером в Донбассе был Юрий Бойко, выступающий за диалог всех сторон конфликта в стране. В Донецкой области политику отдали предпочтение 36,84% избирателей, принявших участие в голосовании. В Луганской области еще больше - 43,96%.

Рейтинг в Донбассе победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского оказался скромнее - 24,73 и 25,05% соответственно. Действующий «гарант» Петр Порошенко получил лишь 12,64 и 6,58% - третье место в Донецкой области и четвертое - Луганской.