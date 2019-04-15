2019-04-15T13:27:51+03:00
Политика

На украинских пунктах пропуска в Донбассе у жителей конфискуют электроприборы, косметику и спортивное питание

В госпогранслужбе незалежной сообщили, что за день товаров изъято на 140 тысяч гривен
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: dpsu.gov.uaФото: dpsu.gov.ua
Изменить размер текста:

В государственной пограничной службе Украины сообщили об изъятии у жителей Донбасса, во время пересечения линии разграничения, электроприборов, промышленного измерительного оборудования, косметики и спортивного питания на общую сумму 140 тысяч гривен (почти 340 тысяч рублей).

Больше всего товаров жители Республик Донбасса везли через пункты пропуска «Новотроицкой» и «Марьинка».

- Через линию разграничения пытались провезти мелкие электроприборы, оптические приборы, промышленное измерительное оборудование, спортивное питание и косметические средства на общую сумму почти 140 тысяч гривен, - говорится в сообщении пограничной службы незалежной.

Все зависит от настроения смены. Фото: dpsu.gov.ua

Все зависит от настроения смены. Фото: dpsu.gov.ua

ПОТОМУ ЧТО ЗАХОТЕЛОСЬ

Кроме этого отмечается, что причиной изъятий стали нарушения «установленных правил». Что именно не понравилось пограничникам не утверждается.

- Конфискованный товар передан представителям государственной фискальной службы Украины, - рассказали в госпогранслужбе.

Сами же дончане рассказывают, что, по сути, «правила» везде разные и зависят они от человека, который стоит на посту.

- Был такой случай осенью прошлого года, когда мы с соседкой ездили на ту территорию через разные блокпосты, - вспоминает жительница Харцызска Снежана Анатольевна. - Оказалось, что мы везли одно и то же количество меда, только в разных тарах. Так вот я проехала, а у нее отняли, сказали, что столько не положено.

Через "Станицу Луганскую" ездят чаще. Фото: dnews.dn.ua

Через "Станицу Луганскую" ездят чаще. Фото: dnews.dn.ua

ЧАЩЕ ВСЕГО ПЕРЕСЕКАЮТ «СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ»

Стоит отметить, что по статистике, с начала года жители Донбасса больше чем три миллиона раз пересекли линию разграничения на доступных пунктах пропуска.

При этом самым оживленным пунктом пропуска считается «Станица Луганская» (пешеходный пункт пропуска, единственный в ЛНР, - Авт.). За три месяца этот КПВВ пересекли 791 тысячу раз. В ДНР же спросом пользуется «Майорский» блокпост – его пересекли 727 тысяч раз. Меньше всего дончане ездят через «Гнутово» - в период с января по март там зафиксировано 316 тысяч пересечений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник ополченца, который пятый год выживает в украинском плену: «Только вера в нас наших родных и близких помогает найти в себе силы бороться против беззакония»
«Комсомолка» публикует письма ополченца, который в самом начале войны в Донбассе попал в украинский плен [Часть 3]
В Республике стартовал проект «Донецкая эра» - на велосипедах по Юзовке 1918 года
Каждому представится уникальная возможность перенестись на сто лет назад, в Юзовку и почувствовать себя антрепренером из Мариуполя, который приехал в наш город с премьерой. По дороге он решает свои дела и посещает знаковые места того времени
Пять лет провозглашения ДНР: Донбасс встал задолго до событий на майдане
Противостояние фашизму в Донбассе началось задолго до событий 2013-2014 года. Как боролись в нашем регионе с националистическими организациями, «Комсомолке» рассказал председатель Союза ветеранов военно-морского флота СССР Сергей Рязанцев
Дневник ополченца, который пятый год выживает в украинском плену: «Из мариупольского аэропорта живыми бы не вышли, а в здании спецслужб нас ожидали долгие пытки»
«Комсомолка» публикует письма ополченца, который в самом начале войны в Донбассе попал в украинский плен [Часть 2]
Новости 24
Наев готовит провокаций в Станице Луганской
За неделю саперы МЧС ДНР обезвредили больше 600 боеприпасов
«Почта Донбасса» выпустила марку и конверт с изображением известной женщиной-химиком Региной Визгерт
Под Мариуполем сержант ВСУ взорвал гранату, есть пострадавший
Бывшим узникам концлагерей из Донецка передали продуктовые наборы
Генерал-лейтенанта ВСУ Красноока и полковника Красоту подали в розыск за геноцид
«Тотальный диктант» в Луганске: свои знания проверили больше тысячи человек
Под Ясиноватой начались ремонтные работы поврежденного водовода
Украинские телеканалы собираются снять постановочное видео с прорывом в ДНР
ВСУ выпустили по ЛНР больше 60 боеприпасов
В Ясиноватой 23 апреля пройдет День донора: где сдать кровь
Снабжение и подготовка десантников ВСУ ухудшились
«Защитнику неба Отечества»: Бойцов луганского ПВО наградили памятными знаками
За неделю ВСУ выпустили почти полторы тонны боеприпасов по населенным пунктам ДНР
Глава ДНР расформировал контрольно-ревизионную службу Республики
Пять населенных пунктов ЛНР оказались под огнем ВСУ
ВСУ открыли огонь по Спартаку и Васильевке
ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР
Погода в Донецке: дождливый день, температура до +13
Обстрел Золотого-5: Украинские боевики ранили 12-летнюю девочку в ЛНР
В Луганске сегодня почтили память жертв украинской агрессии
«Вода Донбасса» задолжала энергетикам 1 миллиард 400 миллионов рублей: Что нас ждет с водой