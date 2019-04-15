На украинских пунктах пропуска в Донбассе у жителей конфискуют электроприборы, косметику и спортивное питание

В государственной пограничной службе Украины сообщили об изъятии у жителей Донбасса, во время пересечения линии разграничения, электроприборов, промышленного измерительного оборудования, косметики и спортивного питания на общую сумму 140 тысяч гривен (почти 340 тысяч рублей).

Больше всего товаров жители Республик Донбасса везли через пункты пропуска «Новотроицкой» и «Марьинка».

- Через линию разграничения пытались провезти мелкие электроприборы, оптические приборы, промышленное измерительное оборудование, спортивное питание и косметические средства на общую сумму почти 140 тысяч гривен, - говорится в сообщении пограничной службы незалежной.

Все зависит от настроения смены. Фото: dpsu.gov.ua

ПОТОМУ ЧТО ЗАХОТЕЛОСЬ

Кроме этого отмечается, что причиной изъятий стали нарушения «установленных правил». Что именно не понравилось пограничникам не утверждается.

- Конфискованный товар передан представителям государственной фискальной службы Украины, - рассказали в госпогранслужбе.

Сами же дончане рассказывают, что, по сути, «правила» везде разные и зависят они от человека, который стоит на посту.

- Был такой случай осенью прошлого года, когда мы с соседкой ездили на ту территорию через разные блокпосты, - вспоминает жительница Харцызска Снежана Анатольевна. - Оказалось, что мы везли одно и то же количество меда, только в разных тарах. Так вот я проехала, а у нее отняли, сказали, что столько не положено.

Через "Станицу Луганскую" ездят чаще. Фото: dnews.dn.ua

ЧАЩЕ ВСЕГО ПЕРЕСЕКАЮТ «СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ»

Стоит отметить, что по статистике, с начала года жители Донбасса больше чем три миллиона раз пересекли линию разграничения на доступных пунктах пропуска.

При этом самым оживленным пунктом пропуска считается «Станица Луганская» (пешеходный пункт пропуска, единственный в ЛНР, - Авт.). За три месяца этот КПВВ пересекли 791 тысячу раз. В ДНР же спросом пользуется «Майорский» блокпост – его пересекли 727 тысяч раз. Меньше всего дончане ездят через «Гнутово» - в период с января по март там зафиксировано 316 тысяч пересечений.