2019-04-15T12:12:20+03:00
Политика

Коммунальщики «Воды Донбасса» приступили к восстановлению канала Северский Донец-Донбасс

Магистраль, обеспечивающая водой юг Республики и Мариуполь, была повреждена украинскими снарядами 11 апреля
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Коммунальщикам часто приходится работать под обстрелами украинских военных. Фото: КП «Вода Донбасса»Коммунальщикам часто приходится работать под обстрелами украинских военных. Фото: КП «Вода Донбасса»
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Скоро в кранах жителей Докучаевска, Еленовки и Ясного наконец-то появится вода. Коммунальщики «Воды Донбасса» вчера смогли продолжить заваривать повреждения канала от украинских снарядов. ВСУ вывели из строя Южнодонбасский водовод еще четыре дня назад.

- Ремонтная бригада, попавшая под обстрел с украинской стороны 12 апреля, в понедельник смогла продолжить восстанавливать крупнейшую водную магистраль, - сообщил «Комсомолке» первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

Южнодонбасская артерия, обеспечивающая водой жителей по обе сторона фронта, находится в «серой зоне». Еще недавно в землю уходило до 70 процентов всей воды, поступающей в Республику.

Коммунальщикам часто приходится работать под обстрелами украинских военных. За пять лет конфликта в Донбассе погибли девять работников «Воды Донбасса» и двадцать один - получил ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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