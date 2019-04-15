Коммунальщики «Воды Донбасса» приступили к восстановлению канала Северский Донец-Донбасс

Скоро в кранах жителей Докучаевска, Еленовки и Ясного наконец-то появится вода. Коммунальщики «Воды Донбасса» вчера смогли продолжить заваривать повреждения канала от украинских снарядов. ВСУ вывели из строя Южнодонбасский водовод еще четыре дня назад.

- Ремонтная бригада, попавшая под обстрел с украинской стороны 12 апреля, в понедельник смогла продолжить восстанавливать крупнейшую водную магистраль, - сообщил «Комсомолке» первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

Южнодонбасская артерия, обеспечивающая водой жителей по обе сторона фронта, находится в «серой зоне». Еще недавно в землю уходило до 70 процентов всей воды, поступающей в Республику.

Коммунальщикам часто приходится работать под обстрелами украинских военных. За пять лет конфликта в Донбассе погибли девять работников «Воды Донбасса» и двадцать один - получил ранения.