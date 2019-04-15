В Республике стартовал проект «Донецкая эра» - на велосипедах по Юзовке 1918 года

Как известно, все гениальное – просто. Проект, который стартовал на выходных в Донецке, как раз из таких. Он называется "Донецкая эра" и посвящен истории Донецка, которая ежедневно рядом с нами, которая никуда не девалась, ее можно увидеть и пощупать, просто мы об этом не знаем. Каждый день мы проходим мимо знакомых зданий, даже не подозревая, что некоторые - ровесники самого Донецка. А у некоторых зданий такая история - романы писать можно. Вот тому, в каком славном городе нам посчастливилось жить, и посвящен этот проект.

Любой, кто хочет узнать побольше о нашем городе, приходит в творческий центр "Куприн" по адресу Университетская, 28, где ему вручат велосипед, МП3-плеер, наушники, задания и карту. Карту, которую вы получите на руки - это карта старой Юзовки, которая соответствует сегодняшней локации. На ней отмечены места, которые надо найти. При этом названия улиц те, которые были сто лет назад. А в заданиях используются только исторические факты.

- Вот представьте - Старая Юзовка, 1918 год, - рассказывает о своем проекте Дмитрий Кожухов, - Почему 18-й год? Потому что по сценарию действие происходит в марте, тогда еще существовала Донецко-Криворожская Республика. Вы должны будете представить, что вы - антрепренер, приехали сюда из Мариуполя, чтобы поставить в театре Тудоровских премьеру. Театр Тудоровских, это первый частный театр в Юзовке, в котором проходила масса премьер - это исторический факт. Но в дороге вам просквозило ухо, и вы вынуждены обратиться в больницу. Задание первое - найти эту больницу. Ближайшая больница находилась в районе площади Ленина. И вот по карте Юзовки надо найти эту больницу. То есть, начальный пункт - это земская больница, конечный - театр Тудоровских. Например, в подсказках будет сказано, что Земская больница находилась на Семеновском проспекте между первой и седьмой линией. Первая линия - это улица Артема, а Семеновский проспект - это нынешний проспект Ильича.

Выдали нам задания. Фото: Д.Кожухов

Услышав рассказ Димы, решила, что просто обязана все это пройти лично. И поехала на премьерный прокат. Честно скажу, было не просто, но безумно интересно. Больше всего боялась чего-то не найти, но автор квеста Дмитрий Кожухов, успокоил:

- Там очень подробная карта, понятная даже тем, кто не силен в топографии. Если вдруг кто-то все-таки не сможет найти, то он нажимает на трек №1 и слушают, что Земская больница находилась на современной площади Ленина, а конкретней - за спиной Владимира Ильича, где сейчас находится сквер Первомайский. И краткая характеристика - коек было столько-то, и аутентичные названия отделений - заразное, например. И дальнейшая судьба - разобрана в 1967 году, к реконструкции площади Ленина.

Несмотря на то, что Дмитрий поехал с нами, с тремя первыми первооткрывателями, и знал весь маршрут как свои пять пальцев – он не подсказывал. А в заданиях зачастую подсказки такие, которые задумывают еще больше! Поэтому лучше ехать вместе с кем-то. Одна голова хорошо, а две и больше лучше.

- Едем дальше. Больницу нашли, полечились, и куда дальше мы, как антрепренеры едем?

- Дальше ты вспоминаешь, что в Мариупольском театре надо произвести ремонт, а оттого неплохо бы закупить материалов. И едешь ты в дом Кроля. Не буду говорить, где это. Это был купеческий домик, на первом этаже которого был магазин, где продавалась облицовочная плитка, которую привозили из Бобруйска. А почему плитку тебе непременно надо купить в Юзовке? Потому что в Мариуполе военные действия и трудно что-то достать, а Кроль, несмотря ни на что, продолжает заниматься предпринимательской деятельностью. Это вторая точка. Третья - вот вы оплатили плитку и доставку, вспоминаете, что в Юзовке, в Братской школе работает ваш школьный товарищ, и надо бы его навестить. Чтобы попасть в братскую школу вам надо проехать по седьмой линии и свернуть на Среднем проспекте и доехать до девятой линии.

Понимаете, да? Кто-то из дончан знает, где раньше был Средний проспект? А на карте только старые названия. Но вычислить все же можно. А эта радость, когда наконец-то дошло «Эврика! Семен Семеныч!!! Да это же вот это здание! Я мимо него тысячу раз проходила!». Все-таки радость от того, что додумался сам – ни с чем не сравнима, согласны?

Задание первое. Фото: Д.Кожухов

На обратной стороне заданий будет еще одна подсказка - старая фотография этого здания. Если Земской больницы уже не существует, то Братская школа практически в идеальном состоянии сохранилась до наших дней. Визуальная картинка, плюс аудио подсказки в плеере. Особая гордость нашей группы – мы ни разу не прибегли к аудиоподсказкам. Разгадывали до победного.

- А как же наушники? Они же при движении - они же запрещены?

- Мы ушли от формата аудиоэкскурсии именно по этой причине - это не безопасно. Квест устроен так, что человек посмотрел куда ему ехать, положил карточку и покатил искать. Если надо - остановился, достал карту еще раз, сел на лавочку загуглил в конце концов. Совсем заглох - остановился, включил плеер и там ему скажут, где же это место, которое он ищет.

Отдельно хочется сказать о картах и заданиях - они тоже сделаны в стиле той, Юзовской эпохи и того времени.

Вот так, переезжая от точки к точке, мы объехали десять знаковых мест 1918 года. Прослушивая некоторые истории и факты у всех троих то и дело вырывалось – «да ладно! Не может быть! Это здесь???» Но и это еще не все.

Еще одно задание выполнено! Фото: Д.Кожухов

- Когда вы, как антрепренер «заселяетесь» в гостиницу Великобритания (которая, к слову, в Юзовке не единственная, их было полно, просто эта самая известная), кроме исторической справки, прозвучат воспоминания Паустовского, который жил в этой гостинице довольно продолжительное время. Воспоминания, мягко говоря, нелицеприятные, зато правдивые. И все это довольно точно отражает картину мира той Юзовки, в которую попал наш антрепренер. И еще будет она литературная вставка, когда вы будете находиться в районе проходной ДМЗ, где двойка разворачивается. Есть отдельная аудиозапись, где сначала звучит наш заводской гудок, а потом отрывок из "Молоха" Куприна. Куприн свой "Молох" писал про Енакиевский завод, но и на нашем заводе он тоже бывал.

Кстати, подсказки и литературные отступления для проекта начитала наша донецкая рассказчица сказок Виктория Степанова.

Почему именно этот отрезок от площади Ленина до ДМЗ, а не что-то ближе к центу? Потому что сто лет назад именно здесь была сосредоточена вся светская жизнь того времени. За библиотекой Крупской начиналось городское кладбище.

- Когда создавали этот маршрут, спорили с нашим краеведом Олегом Измайловым, мог ли антрепренер на своем маршруте встретить рабочих, идущих на завод. Дело в том, что проходная в то время была несколько в другом месте. По первой линии рабочие редко прохаживались. Они жили дальше. А это был такой фешенебельный район. Но при этом не показать жизнь рабочих мы не могли.

Слушаем историю еще одного потрясающего дома. Фото: Д.Кожухов

Продолжение следует

- Изначально маршрут был длиннее. Было 15 точек. Но пришлось сократить – новички могут не осилить. Зато осилят любители велосипедных прогулок. Вот для них сейчас продумывается маршрут подлинней.

И как вы понимаете, «Старая Юзовка» это только первая часть проекта «Донецкая эра».

- Это не единственный квест. В мае запускается следующий, который будет называться «Ампир Сталино». Посвящен сталинской застройке, акцент на архитектурной составляющей. Там нужно будет найти здания по их характерным особенностям. Вот, например, у нас есть прекрасный дом учителя в начале Университетской, больше известный, как дом с башенками. Башенки разрушились, увы.

В июне запустится третий проект «Тур по памятникам».

- У нас же много памятников не только реальным людям, но и вымышленным героям – товарищу Сухову, Юрию Деточкину. И там задания будут следующего рода – будет некий факт из жизни человека. По этому факту нужно догадаться что за человек и найти памятник.

Вот таким замечательным путешествием, сочетающим сразу множество полезных вещей – спорт, история, свежий воздух, возможность пошевелить мозгами, интерес, эмоции можно с пользой провести два часа времени. Причем, квест «Донецкая эра» будет интересен людям всех возрастов. И все, что узнаете в процессе, точно не забудется на следующий день.

Конкретно

Для проекта куплено четыре велосипеда и один электро самокат. Один из велосипедов - это ретро-велосипед 1968 года выпуска, который прекрасно сохранился и все-превсе на нем родное.

Кстати, воплощение квеста «Донецкая эра» стало возможно благодаря министерству культуры ДНР. Министерство объявило конкурс инновационных проектов "Творчество в формате 3Д: для Друзей, для Души, для Досуга". Дмитрий Кожухов подал заявку, проект и получил первое место в номинации "За нами будущее!». И вот спустя месяц после получения денежного приза, проект воплощен.

Если вы хотите пройти квест, вам надо –

Прийти на Университетскую 28, в творческий центр «Куприн», заявить о своем желании.

При себе иметь паспорт, который нужен для договора

Вам дадут велосипед, задания, карту, плеер, укажут в каком направлении двигаться и вперед!

Стоимость квеста - 200 рублей за два часа на велосипедах. На электросамокате – 350 рублей за те же два часа.

Если придете компанией 3 человека, то квест на великах обойдется в 150 рублей.

«А можно на своем велосипеде?» Можно. В этом случае квест «Донецкая эра» обойдется в 100 рублей

Прокатаетесь дольше придется доплатить. Но два часа – этого предостаточно даже для меня, человека не спортивного, с детства на велике не сидевшего.

Телефон для справок: +38 071 342-04-46