ВСУ сорвали восстановление Южнодонбасского водовода

Сегодня, 12 апреля, ВСУ открыли артиллерийский огонь по коммунальщикам, ремонтировавшим Южнодонбасский водовод под Ясиноватой. Об этом «КП» сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

- Только сотрудники «Воды Донбасса» приступили к ремонту поврежденного ВСУ водовода, как украинские силовики снова открыли огонь, - рассказал нам Виталий Федорович. – Они были вынуждены покинуть зону артобстрела.

И это при том, что только вчера у ВСУ было получено добро на сегодняшние ремонтные работы.

Южнодонбасский водовод, обеспечивающий водой жителей по обе стороны фронта, находится в «серой зоне». Сейчас он полностью остановлен. Еще вчера-позавчера в землю уходило до 70 процентов всей воды, поступающей из канала Северский Донец – Донбасс в Республику.

Завтра ремонтники снова попробуют ввести в строй важнейший водный узел Донбасса.

Как нам сообщил Кижаев, при соблюдении режима прекращения огня сотрудники украинской компании смогут в течение одной смены устранить аварию и начать наполнять систему водой.