2019-04-14T22:21:47+03:00
Политика

Без Зеленского не разобраться: Житель Донецка шокировал украинских пограничников, предъявив техпаспорт ДНР на машину

Какие проблемы придется решать в Донбассе будущему президенту незалежной
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На украинских КПВВ запрещен проезд машин с регистрационными номерами ДНР. Фото: dpsu.gov.uaНа украинских КПВВ запрещен проезд машин с регистрационными номерами ДНР. Фото: dpsu.gov.ua
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Комику и без пяти минут президенту незалежной Владимиру Зеленскому надо обязательно «поработать» пограничником в пункте пропуска в Донбассе. Для лучшего понимания жителей региона, с которыми ему придется после победы на выборах договариваться о мире. А некоторые истории из будней украинских пограничников вполне могут стать сюжетами для «Вечернего квартала».

Вот, к примеру, 14 апреля пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила о прелюбопытном случае на КПВВ «Марьинка», который находится на трассе Донецк-Запорожье. В пункте пропуска владелец автомобиля из ДНР предъявил контролерам республиканское свидетельство о регистрации транспортного средства. За неимением украинского. Попытка «договориться» не получилась. Водителя и машину задержали и передали полицейским. Видимо пограничники решили не «светиться» со взяткой после прошлогоднего скандала.

На автосервисе в Мариуполе обнаружили машину с номерами ДНР. Фото: 0629.com.ua

На автосервисе в Мариуполе обнаружили машину с номерами ДНР. Фото: 0629.com.ua

Тогда – в июле – водителю «Шкоды» удалось таки проехать из Донецка в Мариуполь по ДНРовским номерам. О «сепаратистской» машине настучали в полицию национально озабоченные мариупольчане. Задержанный автовладелец не смог внятно объяснить стражам порядка, каким образом ему удалось пройти все линии контроля. Водитель был изрядно пьян.

Очевидно, дабы не создавать подобные инциденты в будущем, Зеленскому придется узаконить право собственности на транспорт с республиканской регистрацией. И не только. Еще одна из проблем, которая возникнет у нового президента – отношение к советской символике.

Пластинки с надписью «СССР» украинские пограничники посчитали исторической и культурной ценностью. Фото: dpsu.gov.ua

Пластинки с надписью «СССР» украинские пограничники посчитали исторической и культурной ценностью. Фото: dpsu.gov.ua

Вот символичный случай - 12 апреля в пункте пропуска «Катериновка» в Сумской области на границе с Россией пограничники обнаружили в машине гражданина России патефон, изготовленный в середине прошлого века. И еще 16 пластинок с надписью «СССР». Устройство и пластинки почему-то посчитали не наследием коммунистического режима, от которого надо на Украине избавляться. А исторической и культурной ценностью. Такая вот нестыковочка вышла.

Кстати, многие жители республик Донбасса крайне негативно относятся к «декоммунизации» на Украине. И с этим тоже придется считаться гаранту незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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