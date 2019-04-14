В заповедном урочище «Васильевка» провели масштабный субботник

В заповедном урочище «Васильевка» зацвели растения, занесенные в Красную книгу. Тюльпан змеелистный или гранитный, аистник Бекетова - эти цветы встречаются в природе крайне редко. Свое название аистник получил благодаря сходству плода с головой и клювом аиста. Цветет он с ранней весны до средины лета. А его цветки открываются в 8 часов утра, и к полудню закрываются, таким образом они могут служить своеобразными живыми часами.

Эти живописные места привлекают отдыхающих и любителей пикников, которые оставляют после себя большое количество мусора. Каждый год весной экологи инициируют проведение здесь субботников. Совместно с представителями районной администрации наводят порядок в этом заповедном уголке.

В заповедном урочище «Васильевка» провели масштабный субботникФото: Елена ШИНКАРЕНКО

В заповедном урочище «Васильевка» провели масштабный субботникФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Это очень известное историческое место, расположенное в излучине Кальмиуса. С древнейших времен оно являлось местом заселения. С неолитических времен, бронзовых, средние века. Археологи находили здесь артефакты, свидетельствующие о том, что это место было очень давно заселено, - говорит председатель Госкомэкополитики Роман Кишкань.

С середины марта в селах Раздольном и Васильевке субботники проводятся каждую неделю. Ведь после зимы нужно навести порядок в родном доме. Уже две недели ведутся работы на знаменитом кургане Васильевский, где полвека назад археологами было сделано много открытий, имеющих огромное историческое значение.

Тюльпан змеелистный или гранитный, аистник Бекетова - эти цветы встречаются в природе крайне редкоФото: Елена ШИНКАРЕНКО

В заповедном урочище «Васильевка» провели масштабный субботникФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Раскопки здесь происходили с 1969 по 1971 год. Было найдено очень много исторических артефактов, которые сейчас хранятся в донецком краеведческом музее. А самому захоронению примерно две с половиной тысячи лет, - рассказывает сотрудник Раздольненской сельской администрации Валентин Носенко. - На протяжении последних 30 лет, когда развалился Советский Союз, распалось хозяйство, на данном месте местные жители организовали свалку бытовых отходов. И все это накопилось до такой степени, что мы вторую неделю чистим здесь. Вывезли уже 120 кубов мусора, сегодня еще кубов 20-30 будет.

В ближайшем будущем этот курган планируется озеленить, провести работы по благоустройству территории и поставить памятный знак.