Как корреспондент «Комсомолки» писал «Тотальный диктант» в Донецке под диктовку артиста донецкой муздрамы

Регистрироваться на «Тотальный диктант» в Донецке я не спешил. Был практически уверен, что в любом случае места на площадках будут - и перенес это дело «на потом». За несколько дней до проведения диктанта на официальном сайте образовательной акции меня ждал сюрприз. Оказалось, что многие площадки уже забиты.

К актеру «Молодежки» выстроилась очередь

Первыми заполнились площадки с известными диктаторами. Этот год в Республике был объявлен годом русского языка, а в России – годом театра. Вот все и совпало. Читать текст «Тотального диктанта» в Донецк приехали актеры из России. Поэтому многие хотели не только проверить свои знания русского языка, но и увидеть своих кумиров.

Женская половина молодежи ринулась на площадку №1 – в Донецкий национальный университет. Там текст «Тотального диктанта» прочитал актер российских сериалов Игорь Огурцов, который известен своими ролями в сериалах «Молодежка» и «Закон каменных джунглей».

Второе и третье места по популярности заняли площадки, где в роли диктаторов выступили российские актеры театра и кино Борис Драгилёв и Алексей Огурцов.

Также текст «Тотального диктанта» прочитал актер российских сериалов Игорь Огурцов. Фото: Молодежная школа журналистики

На некоторых площадках места все-таки остались, так что выбор у меня был. Решился зарегистрироваться на площадку к артисту Донецкого музыкально-драматического театра Сергея Банникова. Это он сыграл отца Кончиты – Дона Хосе в одной из самых популярных постановок донецкого театра – «Юнона и Авось».

Актер муздрамы прочувствовал текст

Читать текст диктанта Сергей Адольфович пришел с небольшим волнением. Актер говорит, что даже перед выходом на сцену это чувство его не покидает.

- Когда дирекция театра отправляла меня сюда, я даже немного отпирался. Говорил, что есть опытные педагоги, которые могут справиться с этим лучше меня. Но сейчас мне радостно, что я оказался в этой аудитории, - говорит актер театра. - Мне часто доводится заряжаться энергией от общения с молодежью. Моей маленькой внучке два годика. Достаточно с ней пообщаться полчаса и у меня появляются силы, поднимается настроение. То же ощущение у меня и сейчас.

Перед началом Сергей Банников разрядил обстановку среди участников рассказами казусных историй, которые приключались с актерами театров.

Сергей Банников справился с ролью диктатора Тотального диктанта на «отлично». Фото: muzdrama.ru

Тексты «Тотального диктанта» – в этом году их было четыре для разных часовых поясов – написал российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский. Дончанам достался текст под названием «Ловец душ». Он был посвящен пьесе Максима Горького «На дне».

Сергей Адольфович не просто диктовал написанные на бумаге слова, он старался их прочувствовать. Поэтому иногда диктант слегка напоминал постановку. Складывалось ощущение того, что находишься, если не в театре, тогда уж точно на творческом вечере.

- Многие актеры мечтают сыграть роль в пьесе Горького «На дне». Это шикарная постановка. Ее ставят во многих театрах России и в странах дальнего зарубежья, - говорит актер.

Пятерок будет немало

В Республике «Тотальный диктант» прошел в трёх координациях – Донецк, Макеевка и Горловка. Только в координации Донецка «Тотальный диктант» писали около трех тысяч человек на 57 площадках. В акции участвовали и жители прифронтовых городов – Докучаевска, Ясиноватой и Горловки.

Руководитель координации Донецка Вячеслав Теркулов рассказал «Комсомолке» о сложности текста этого года.

- По-моему мнению, он был сложнее, чем в прошлом году, но легче, чем в позапрошлом, - говорит Вячеслав Исаевич. - Сложности традиционно были в пунктуации, знаках препинания. Когда проверим все работы, сложится более точная картина.

- Проверка работ уже началась?

- Прямо сейчас этим и занимаемся. Из ста процентов работ, по нормам, около пяти процентов могут быть написаны на «отлично». Если таких работ больше – они направляются организаторам для перепроверки. Уже сейчас я могу сказать, что у нас отличников больше пяти процентов. Так что участники диктанта ответственно подошли к написанию.

- А сколько допустимо ошибок на отличную оценку?

- Одна пунктуационная ошибка – не больше. Если в тексте встречается хоть одна орфографическая, то пятерки уже не будет. На четверку допускается до четырех ошибок.

«От общего к частному»

Впервые в качестве площадки для проведения акции «Тотальный диктант» принимает участие не государственное учреждение, а творческий культурный центр «Куприн».

Впервые в качестве площадки для проведения акции «Тотальный диктант» принимает участие не государственное учреждение. Фото: Елизавета Коростелёва

- Сейчас пошла тенденция разрозненности от общего к частному. Рано или поздно мы придем от частного к общему, – говорит актриса разговорного жанра Донецкой государственной филармонии Виктория Степанова – диктатор «Тотального диктанта» в «Куприне». – Поэтому всё, что объединяет людей в позитивном ключе, нам просто необходимо. Это очень помогает, когда ты объединяешься и чувствуешь плечо друга.

Кто ещё из знаковых личностей Республики читал текст «Тотального диктанта» в Донецке?

- Генеральный директор и художественный руководитель Донецкого музыкально-драматического театра Наталья Волкова

- Генеральный директор и художественный руководитель Донецкой филармонии, экс-министр культуры Республики Александр Парецкий

- Донецкий поэт и публицист, член Союза писателей России и Союза писателей Республики Анна Ревякина

- Председатель Народного Совета Республики Владимир Бидевка

- Экс-министр иностранных дел Республики Александр Кофман