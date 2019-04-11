2019-04-11T21:51:12+03:00
Политика

Переселенку из Донбасса обвинили в мошенничестве за получение соцпомощи от Украины

Женщину с ребенком не только лишили статуса переселенца, но и привлекли к уголовной ответственности
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Лилия и Андрей Сальниковы в здании админсуда демонстрируют постановление апелляционной инстанции. Фото: khpg.orgЛилия и Андрей Сальниковы в здании админсуда демонстрируют постановление апелляционной инстанции. Фото: khpg.org
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Бежавшие от войны в Донбассе Лилия Сальникова с сыном Андреем поселились в Харькове. Там молодая женщина оформила статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и стала получать адресную социальную помощь.

Не секрет, что социальные службы периодически проверяют всех переселенцев из Донбасса. Представители собесов ходят по квартирам, где зарегистрировались ВПЛ. И в случае отсутствия человека на месте лишают его статуса переселенца. А также пенсии или соцпособия. Так случилось и с Лилией.

- В июле 2017 года орган соцащиты населения без принятия решения об отмене статуса ВПЛ лишил Лилию и ее сына Андрея выплат адресной социальной помощи, - рассказали в пресс-службе Харьковской правозащитной группы (ХПГ).

Более того, сотрудники собеса обратились в полицию и прокуратуру с требованием возбудить уголовное производство по факту мошенничества со стороны Сальниковой при получении денежной помощи. И дело таки возбудили.

Помогли попавшей в беду женщине правозащитники. С их помощью Юлия обратилась в административный суд и выиграла дело.

- Решение суда о признании переселенцами Лилии и Андрея Сальникова вступило в силу и подлежит исполнению, - сообщили в пресс-службе ХПГ. - Кроме того, орган социальной защиты населения обязан выплачивать адресную социальную помощь для покрытия расходов на проживание, поскольку Лилия и Андрей являются ВПЛ.

Казалось бы, конец истории. Впору хлопать в ладоши. Но таких, как Лилия, на Украине сотни тысяч. Это для них президент Петр Порошенко вместе с членами правительства Владимира Гройсмана наплодили столько препонов, сколько не имеют реальные иностранцы в незалежной при получении соцвыплат. А может уже пора объявить этих «слуг народа» мошенниками, которые пять лет дурили головы своим согражданам?

ИСТОЧНИК KP.RU

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