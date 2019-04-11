2019-04-11T14:31:40+03:00
Политика

Донецкий медуниверситет-переселенец возглавил преподаватель истории Украины

Министерство здравоохранения снова отстранило от должности ректора Петра Кондратенко
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Анатолий Сустретов – любитель путешествий. Фото: ВКонтакте/Анатолий СустретовАнатолий Сустретов – любитель путешествий. Фото: ВКонтакте/Анатолий Сустретов
Изменить размер текста:

Продолжается скандальная история со сменой руководства в Донецком национальном медицинском университете (ДонНМУ), переехавшем в 2014 году из Донецка в Краматорск.

Ректор Петр Кондратенко, обвиненный во взятке в 100 тысяч долларов, 13 февраля был временно отстранен от занимаемой должности, а потом задержан сотрудниками СБУ. В Министерстве здравоохранения Украины исполнять обязанности ректора возложили на декана медицинского факультета № 1 Александра Герасименко. Но спустя время Кондратенко вернулся в свое кресло и уволил Герасименко с должности декана – за… недостаточную квалификацию. На защиту последнего поднялись студенты и преподаватели. Им удалось отстоять своего декана.

Студенты вуза переселенца постигают науку собраний и дискуссий. Фото: facebook.com/groups/DonNMU

Студенты вуза переселенца постигают науку собраний и дискуссий. Фото: facebook.com/groups/DonNMU

А тем временем в Минздраве решили вновь отстранить Кондратенко и приказом от 2 апреля возложили выполнение обязанностей ректора ДонНМУ на преподавателя истории Украины и украинской культуры Анатолия Сустретова.

- Впервые, похоже, ректором медвуза назначили человека, который не имеет никакого отношения к медицине, - прокомментировал завотделением гемодиализа донецкой горбольницы №1 Вадим Меркурьев.

Александр Герасименко (на переднем плане) представил коллективу нового и.о. ректора Анатолия Сустретова (сзади). Фото: facebook.com/groups/DonNMU

Александр Герасименко (на переднем плане) представил коллективу нового и.о. ректора Анатолия Сустретова (сзади). Фото: facebook.com/groups/DonNMU

Нового и.о. ректора коллективу представил восстановленный в должности декана медицинского факультета № 1 Александр Герасименко. Такие вот метаморфозы происходят в медвузе-переселенце. Студентам там некогда изучать тонкости будущей профессии. Вместо этого они постигают науку собраний и дискуссий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
У пассажиров есть претензии к работе автобусов Донецк-Харцызск
20 апреля балет «Баядерка» ждет дончан в Донбасс Опере
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и насосную станцию вблизи Ясиноватой
Накануне Пасхи в магазины Луганска завезли дешевую муку
В Донбассе шахтеры бастуют из-за трехмесячных долгов по зарплате
В Антраците трёхлетний ребёнок закрылся в квартире. Спасатели вскрыли дверь почти через сутки
Украинское правительство не пускает журналистов и волонтеров в зону "ООС"
Красный Крест привез в ДНР 230 тонн продуктов и лекарств
В Донецке объявлен конкурс детских рисунков к 5-летию ДНР
В Донбассе украинский военный выстрелил в журналиста: он отказался отдавать камеру
Украинские военные заминировали территории в районе Золотого
В Донецке на шахте имени Скочинского тяжело травмирован горняк
В «Почте Донбасса» презентовали электронную марку
Сотрудник «Донецкой железной дороги» обокрал предприятие больше чем на миллион рублей
Офицеры ВСУ угоняют машины жителей Донбасса: на одних ездят по работе, другие отправляют домой или дарят
Следственный комитет России возбудил три уголовных дела за обстрелы ВСУ мирных жителей Донбасса
В Донбассе мать и 6-летний сын отравились угарным газом
В Луганске бензин подешевел на три рубля за литр
Киевские силовики обстреливали в Донбассе Фрунзе, Зайцево и Спартак
Дело о гибели в аварии под Марьинкой шестерых жителей Донбасса передано в суд
О пасхальном перемирии в Донбассе будут договариваться 18 апреля
Погода в Луганске: 11 апреля будет до 20 градусов тепла и кратковременный дождь