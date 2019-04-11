Донецкий медуниверситет-переселенец возглавил преподаватель истории Украины

Продолжается скандальная история со сменой руководства в Донецком национальном медицинском университете (ДонНМУ), переехавшем в 2014 году из Донецка в Краматорск.

Ректор Петр Кондратенко, обвиненный во взятке в 100 тысяч долларов, 13 февраля был временно отстранен от занимаемой должности, а потом задержан сотрудниками СБУ. В Министерстве здравоохранения Украины исполнять обязанности ректора возложили на декана медицинского факультета № 1 Александра Герасименко. Но спустя время Кондратенко вернулся в свое кресло и уволил Герасименко с должности декана – за… недостаточную квалификацию. На защиту последнего поднялись студенты и преподаватели. Им удалось отстоять своего декана.

Студенты вуза переселенца постигают науку собраний и дискуссий. Фото: facebook.com/groups/DonNMU

А тем временем в Минздраве решили вновь отстранить Кондратенко и приказом от 2 апреля возложили выполнение обязанностей ректора ДонНМУ на преподавателя истории Украины и украинской культуры Анатолия Сустретова.

- Впервые, похоже, ректором медвуза назначили человека, который не имеет никакого отношения к медицине, - прокомментировал завотделением гемодиализа донецкой горбольницы №1 Вадим Меркурьев.

Александр Герасименко (на переднем плане) представил коллективу нового и.о. ректора Анатолия Сустретова (сзади). Фото: facebook.com/groups/DonNMU

Нового и.о. ректора коллективу представил восстановленный в должности декана медицинского факультета № 1 Александр Герасименко. Такие вот метаморфозы происходят в медвузе-переселенце. Студентам там некогда изучать тонкости будущей профессии. Вместо этого они постигают науку собраний и дискуссий.