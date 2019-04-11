2019-04-11T14:17:05+03:00
Политика

Донецкий историк Михаил Симонов: За два года нацистской оккупации в концлагере Донецка погибло почти 25 тысяч человек

В Донецке почтили память жертв нацистских концлагерей [фото, видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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На территории Донецка действовал концлагерь дулаг-162На территории Донецка действовал концлагерь дулаг-162Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Несколько сотен жителей столицы Донецкой Народной Республики собрались у мемориала «Жертвам фашизма», чтобы почтить память узников нацистских концлагерей.

Несколько сотен жителей столицы Донецкой Народной Республики собрались у мемориала «Жертвам фашизма», чтобы почтить память узников нацистских концлагере Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несколько сотен жителей столицы Донецкой Народной Республики собрались у мемориала «Жертвам фашизма», чтобы почтить память узников нацистских концлагереФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Во время оккупации фашисты создали в здании дворца культуры металлургов пересыльной концлагерь дулаг-162, - говорит «Комсомолке» жительница Ленинского района Елена Драговская. – Мне отец рассказывал, что там все было обнесено колючей проволокой. Тех, кто пытался сбежать – немцы убивали, а тела погибших вешали на колья ограды.

Несколько сотен дончан собрались у мемориала «Жертвам фашизма», чтобы почтить память узников нацистских концлагере Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несколько сотен дончан собрались у мемориала «Жертвам фашизма», чтобы почтить память узников нацистских концлагереФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несколько сотен жителей столицы Донецкой Народной Республики собрались у мемориала «Жертвам фашизма», чтобы почтить память узников нацистских концлагере Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несколько сотен жителей столицы Донецкой Народной Республики собрались у мемориала «Жертвам фашизма», чтобы почтить память узников нацистских концлагереФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий историк Михаил Симонов сообщил, что истязания людей там не прекращались, ежедневно в концлагере погибали больше 200 человек.

За два года нацистской оккупации в концлагере Донецка погибло почти 25 тысяч человек.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Там содержались военнопленные, - говорит Симонов. – При морозе их держали на улице, спать загоняли в неотапливаемое помещение, а летом, в жару, могли целую не давать воды. С ноября 1941 по сентябрь 1943 в лагере погибло почти 25 тысяч человек. Их имена остались неизвестны. Погибших закапывали прямо в парке.

Несколько сотен жителей столицы Донецкой Народной Республики собрались у мемориала «Жертвам фашизма», чтобы почтить память узников нацистских концлагере Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несколько сотен жителей столицы Донецкой Народной Республики собрались у мемориала «Жертвам фашизма», чтобы почтить память узников нацистских концлагереФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несколько сотен жителей столицы Донецкой Народной Республики собрались у мемориала «Жертвам фашизма», чтобы почтить память узников нацистских концлагере Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несколько сотен жителей столицы Донецкой Народной Республики собрались у мемориала «Жертвам фашизма», чтобы почтить память узников нацистских концлагереФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На месте братских могил жители города насыпали холм. Позже, к 20-летию Победы, здесь был возведен монумент «Жертвам фашизма». Его авторами стали скульптор Леонид Бринь и архитектор Юрий Можчиль.

- В 2007 году мемориал был разрушен вандалами, - рассказывает Михаил Симонов. - Только спустя пять лет его восстановили и вновь зажгли вечный огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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