Снайпер убьет украинского журналиста: Киев готовит большую провокацию в Донбассе

- На горячую линию МВД ЛHP поступило сообщение от военнослужащего ВСУ, который представился бойцом спецрезерва. Заявитель сообщил, что командованием вооруженных сил Украины готовится масштабная провокация, - рассказал на брифинге замначальника центра по связям с общественностью (ЦОС) МВД Виталий Брыксин.

Вот что сообщил военнослужащий ВСУ.

- Я являюсь бойцом «спецрезерва», нас готовили для выполнения специальных задач на линии разграничения. Недавно нам поступил приказ от начштаба - 1-го замкомандующего Десантно-штурмовых войск Ковальчука с указанием выдвинуться по команде в период с 1 апреля по 8 мая в «серую зону» в районах Светлодарска, Новолуганского, Опытного, Марьинки, Широкино, Станицы-Луганской, Лобачево, Лопаскино, Горского, Трехизбенки, в общем, почти по всей линии разграничения, - рассказал украинский военнослужащий. - На позициях мы должны ждать приказа, и по команде от руководства начать массированный обстрел позиций противника. Это надо, чтоб вызвать «ответку» от ваших. Если «ответки» нет, то мы должны осуществить обстрел в сторону своих. То есть, для журналистов с нашей стороны это будет выглядеть, как обстрел с вашей стороны. Это все затевается для того, чтобы показать журналистам «военную агрессию» ополченцев. Обстрел должен быть массированным, с использованием минометов, и чтобы как можно больше народу под огонь попало. Также нашему снайперу поступил приказ ликвидировать определенных журналистов (фото я перешлю), если они будут замечены! То есть, вы понимаете, как подло? Нас как наемных убийц используют!

Фотография одного из журналистов, которого собираются ликвидировать. Фото: mvdlnr.ru

- Мотивом к обращению на горячую линию МВД ЛНР заявителя является то, что он хочет предотвратить трагедию, в результате которой в угоду политическим амбициям коррумпированного руководства Украины погибнут как военнослужащие Республики, так и вооруженных сил Украины. Также он сообщил, что военнослужащие ВСУ хотят мира не меньше, чем жители Республики. Более того, они видят, как от войны устали люди, находящиеся на украинской территории, в то время, пока командование зарабатывает себе на этом политические очки, - добавил Брыксин.