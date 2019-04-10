Кубок Донбасса по бодибилдингу: самым мускулистым мужчиной стал студент горного факультета, а самой сексуальной девушкой – тренер по фитнесу

Восемьдесят восемь спортсменов из ДНР и ЛНР выступили на юбилейном Кубке Донбасса по бодибилдингу и фитнесу. В актовом зале Донецкого национального технического университета, где проходили соревнования, негде было упасть яблоку. И это при том, что пускали по билетам.

КОНКУРС КРАСОТЫ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ

Шоу началось выступлением девочек в номинации детский фитнес. Самой юной участнице всего шесть. Ученицы студии современной спортивной хореографии «Фитнес Стар» вместе со своим руководителем обладательницей Кубка мира по фитнесу Ольгой Демчук грациозно исполнили номер «Оркестр». Одни в костюме скрипки, другие - фортепиано. Сама Ольга станцевала в костюме виолончели.

Затем зрителей покорили девушки в блестящих купальниках. Они выступали в самой многочисленной номинации – фитнес-бикини. Двадцать восемь участниц!

Сначала спортсменки под любимую музыку показали, насколько владеют своим телом, и как могут двигаться. За короткое выступление девушки принимали несколько поз, демонстрируя тонус мышц спереди и сзади. Потом они вышли в одну линейку, и судьи вызывали по пять спортсменок для сравнения.

Девушки дефилировали, а потом позировали для судей и зрителейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Девушки дефилировали, а потом позировали для судей и зрителейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сами участницы мне рассказали, что, качая свое тело, стараются сделать фигуру пропорциональнее, еще женственнее.

По этому критерию, а также умению пластично танцевать на сцене, жюри и выбрало обладательницу самого сексуального тела. Чемпионкой в номинации до 165 сантиметров стала 23-летняя дончанка Валерия Сайко. Она дефилировала в сливовом купальнике со стразами.

Валерия СайкоФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ТРЕНИРОВКИ – В КАЙФ

- На теле загар? - спрашиваю за кулисами голодную, но счастливую победительницу.

- Обязательный сценический грим, - говорит Лера.

- Когда начала заниматься на тренажерах?

- В зал пришла три года назад; хотела привести себя в форму. Думала, куплю абонемент на месяц и тот не выхожу, - смеется она. – Я не верила, когда слышала, что спорт – это наркотик. Теперь не могу ни недели без тренировок.

- Часто тренируешься?

- Пять раз в неделю. Фитнес для меня - образ жизни!

- Какой диеты придерживаешься?

- Ем куриную грудку и морепродукты. В рацион включаю фрукты и ту же пекинскую капусту. Перед самими соревнованиями полностью отказываюсь от сладкого и мучного.

- Что тебе дал фитнес?

- Уверенность в себе, раскрепощение.

НАРАЩИВАЕТ РЕСНИЦЫ И ОБОЖАЕТ ЭКСТРИМ

- Кто за тебя болел сегодня?

- Родители, молодой человек, друзья и коллеги. Их поддержка помогла победить.

- Какие у тебя еще достижения в спорте?

- Я вошла в ТОП-15 фитнес-бикини чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге весной 2018 года. А уже осенью на Кубке Дона стала третьей. На сегодня являюсь также трехкратной чемпионкой Донбасса.

- Парень у тебя появился, когда уже стала известной?

- Нет. Мы познакомились студентами. Я была обычной худенькой девушкой. Училась в Бердянском медицинском колледже.

- Чем сейчас занимаешься?

- Работаю тренером в спортзале. В основном - с девушками. Помогаю похудеть и набрать хорошую форму.

- А хобби есть?

- Я - мастер по наращиванию ресниц. Обожаю экстрим. Прыжки с парашютом и на веревке с высоты. Чтобы в первый раз совершить прыжок из самолета, ждала своего восемнадцатилетия. Такой подарок мне сделал мой молодой человек.

На веревке прыгала с крыши девятиэтажки в Макеевке (это был подарок парня на 14 февраля), а потом - с заброшенной 150-метровой трубы теплосети в Запорожье. Каждый полет – это бешеный выброс адреналина.

Еще Лере посчастливилось летать на параплане.

БОДИБИЛДИНГ ДЛЯ ПЛЯЖА

Мужская часть шоу началась с выступления ветеранов бодибилдинга. Самому старшему - пятьдесят два. Зал взорвался аплодисментами. Накачанные мужики играли мышцами и становились в позы из спортивных журналов, появившихся после распада СССР.

В номинации пляжный бодибилдинг одни выступали с необычной бородой, а другие - с супермодной прическойФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Женщинам понравились выступления парней в номинации пляжный бодибилдинг. Стройные молодые люди с накачанными торсами дефилировали в шортах. Мускулы для них – только часть образа. Одни выступали с необычной бородой, другие - с супермодной прической. А некоторые, чтобы выделиться на сцене, надевали линзы под цвет шорт.

Но все-таки классический бодибилдинг – он и в Африке бодибилдинг. В этой категории абсолютным чемпионом стал 23-летний студент горного факультета Донецкого национального технического университета из Снежного Максим Козлов.

НАЧИНАЛ С БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ

- В чем секрет твоей победы? – интересуюсь у него в холле.

- В силе духа и целеустремленности!

- Кто за тебя болел?

- Родители и младший брат. Юношеская команда по волейболу, за которую он играет, в этом году заняла первое место в Кубке ДНР.

- Как готовился к выступлению?

- Подъем в шесть утра. С семи до восьми – бег. Потом тренировки на тренажерах. Питался кашами, куриным филе, а также хеком и минтаем. Все отварное или приготовленное на пару. Из жиров – только орехи.

Максим КозловФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Когда занялся бодибилдингом?

- В двадцать лет. С двенадцати - увлекался бальными танцами, брейк-дансом.

- Чего уже достиг в спорте?

- Осенью прошлого года в Ставрополе стал абсолютным чемпионом по классическому бодибилдингу Южного федерального округа среди юниоров и серебряным абсолютным призером - среди взрослых.

- О чем мечтаешь?

- Выиграть всемирно известный конкурс бодибилдинга «Арнольд классик», организованный самим Арнольдом Шварценеггером. Там победителю вручают 100 тысяч долларов, автомобиль Хаммер и часы Ролекс.

Все победившие в соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу стали членами сборной Донецкой Народной Республики. Они отправятся на Чемпионат России, который пройдет в Краснодаре 19-21 апреля.

ШАНС ПОПАСТЬ В СБОРНУЮ РОССИИ

- Кубок Донбасса проводим каждый полгода, - рассказал корреспонденту «КП» президент Федерации бодибилдинга и фитнеса ДНР Алексей Демчук. - С 2015 года этот турнир является отборочным перед кубком России (Восточной Европы).

На сегодня в сборной спортсмены из обеих республик Донбасса. В ЛНР еще не создана своя Федерация бодибилдинга.

- Если наши спортсмены попадут в шестерку лучших, то окажутся в сборной России и смогут защищать честь Донбасса на международной арене, - сообщил Алексей Валерьевич.

Показательное выступление бодибилдеровФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Валерия Сайко, президент Федерации бодибилдинга Донбасса Алексей Демчук, Полина Пефтиева, организатор Кубка Донбасса Любовь Орлова и Юлия Логвинова (слева направо)Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С поездками на чемпионаты нашей федерации помогает Министерство молодежи, спорта и туризма совместно с Русским центром.

На сегодня главное достижение донбасских спортсменов - удачное выступление дончанок Ольги Демчук и Людмилы Макаровой на Чемпионате мира по фитнесу в Польше в октябре прошлого года. В нем участвовали свыше 400 спортсменов из 43 стран мира. Ольга завоевала второе место, уступив победительнице 1 балл. А Людмила, впервые выступавшая на международном турнире, стала третьей.