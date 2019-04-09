Охота за агентами: В Донецке вынесли приговор шпиону

8 апреля Генпрокуратура ДНР сообщила, что суд Республики приговорил агента украинской спецслужбы к 12 годам лишения свободы за шпионаж. Наказание – 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчина ( в сообщении для прессы он фигурирует как Ш,) был завербован в январе 2017 года. С июля по сентябрь наблюдал за домом одного из командиров за местом проживания представителя командного состава Народной милиции ДНР и фотографировал его и близких . Информацию передавал по мобильному телефону сотруднику СБУ. Естественно, за вознаграждение.

«Комсомолка» поговорила с оперативным работником, который занимается в том числе и выявлением шпионов.

- Агенты украинских спецслужб из числа жителей ДНР - большая проблема, их разоблачают каждый месяц, - говорит «КП» источник .- Украинским разведчикам даже напрягаться не надо - их будущие жертвы поступают к ним самотеком, в основном это те, кого "тормознули" на блокпосту. На одного условно "профессионального" шпиона, прошедшего обучение в спеццентрах СБУ или военной разведки, приходится три-четыре "любителя" из числа тех, кто регулярно катается в Украину, получает там какие-то выплаты, навещает родственников или промышляет коммерцией.

- Какие крючки используют для вербовки?

- Просроченный паспорт, какая-то контрабанда, родственник воевал в ополчении - человека берут и начинают "прессовать". Сначала кнут - посадим, оштрафуем. Потом пряник - поможем, ездить будешь без проблем. Надо сделать всего-то малость - рассказать, где солдат много видел, вдруг техника проехала военная и т.п. Такая информация, кстати, украинцам мало интересна - это лишь повод втянуть человека в сотрудничество. С каждым этапом задачи становятся сложнее и опаснее. Вот послали этого Ш. снимать под дом одно важное лицо. А на самом деле ему сказали, что проводятся мероприятия по выявлению таких "любителей фотографии" – своего рода кастинг. Мол, как ты, потянешь? Раз получилось поснимать, два - никто не тронул, а на третий вдруг спортивные ребята нарисовались "из ниоткуда"... Причем так быстро, что наивная идея – «я все сотру с телефона, они ничего не докажут», в критический момент даже в голову не пришла.

- Похоже, украинские спецслужбы стали активнее.

- Да, но главная проблем в другом: при столь плотном потоке приезжающих с Украины или едущих туда зачем-то, потеря одного-двух-трех агентов безразлична спецслужбам незалежной. Пока здесь разоблачают одного, они завербуют двух – трех других.

Не нужны никакие сложные планы операций, подпольные встречи - отвел на блокпосту в сторону от очереди и вербуй себе. Собранные данные он потом будет сбрасывать через социальные сети. Раскроют, сдастся сам или просто затаится - не беда, другие попадутся.

Так что рано или поздно режим въезда выезда придется ужесточать. Это многим не понравится, особенно пенсионерам, получающим две пенсии, но это неизбежно. Госслужащим ездить фактически запретили, та же участь ждет и остальных. Не сразу и не всех тормознут, конечно, но безопасность страны важнее, чем личные интересы и нужды.