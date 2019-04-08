2019-04-08T17:08:26+03:00
Звезды

Редактор Юзовской лиги КВН Никита Рябоконь: Это только пятый сезон, а мы уже подготовили команду, которая играет в телевизионной лиге

9 и 10 апреля в актовом зале ДонНАСА пройдут игры 1/8 финала Юзовской лиги
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Команда КВН "Центр культуры" играли в Первой и Премьер лигах. Фото: kvn.ruКоманда КВН "Центр культуры" играли в Первой и Премьер лигах. Фото: kvn.ru
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В Республике стартуют игры 1/8 финала Юзовской лиги КВН.

- Редактуры у нас идут с пятого апреля, - рассказывает «Комсомолке» редактор лиги Никита Рябоконь. - Команды все готовы. Есть проблема только в том, что много молодых коллективов, которые написали много хороших шуток, но не могут их смешно показать.

Редактор Юзовской лиги Никита Рябоконь. Фото: ОЮЛ КВН

Редактор Юзовской лиги Никита Рябоконь. Фото: ОЮЛ КВН

Команды сыграют три конкурса: разминка, триатлон и приветствие.

Напомним, что в этом году Юзовская лига уже проводит пятый сезон. За это время удалось выпустить несколько команд, которые достойно представляют Донбасс на международном уровне.

- Официальной наша лига пока что стать не может. Но наши команды выезжают в Россию и показывают там неплохой результат, - делится Рябоконь. - Это только пятый сезон, а мы уже подготовили команду, которая играет в телевизионной лиге – «Центр культуры». Не каждая официальная лига в РФ показывает такой результат.

Команды борются за поездку на Международный фестиваль КиВиН в Сочи. Фото: ОЮЛ КВН

Команды борются за поездку на Международный фестиваль КиВиН в Сочи. Фото: ОЮЛ КВН

Первая 1/8 пройдет 9 апреля. Начало в 16.00.

- Сыграют семь коллективов: команда из двух человек «Кононов Евгений Александрович», «Майами» из юридической академии, «Камон» из ДонНАСА, «Злая сборная» из медицинского университета, сборная ДонНАСА и ДонНУ «Розовый гусь» и «Далеко пойдем» из Луганска, - сообщил Никита Рябоконь.

В 1/8 команды сыграют три конкурса. Фото: ОЮЛ КВН

В 1/8 команды сыграют три конкурса. Фото: ОЮЛ КВН

Вторая 1/8 пройдет 10 апреля. Начало в 16.00.

- Сыграют: «Время первых» и «КПД» из ДонНАСА, «Немножечко» из Харцызска, «Шальная императрица» из академии управления, «Осторожно, дети» из Снежного и «Винигрет» из Донецка, - рассказал представитель лиги.

Игры Юзовской лиги КВН проходят в актовом зале ДонНАСА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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