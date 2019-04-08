Родительский день 2019 в Донецке: какие кладбища не рекомендуют посещать

Приближаются поминальные дни, а значит, что скоро дончане примутся наводить порядки на могилках у родственников. Однако два кладбища в Донецке по-прежнему остаются опасными для посещений. Об этом сообщают в государственном предприятии «Ритуал».

- Не рекомендуем посещать «Иверское» кладбище в Киевском районе по улице Стратонавтов и кладбище поселка «15-Застанционный» в Куйбышевском районе по улице Стратонавтов, - говорят в администрации предприятия. – Мы каждый год отправляем запрос в министерство по чрезвычайным ситуациям. Они нам отвечают, что эти кладбища могут быть не до конца разминированы и для посещений остаются опасными.

В «Ритуале» сообщили, несмотря на рекомендации, люди не перестают посещать могилки своих родственников.

- Говорят: «Мы пойдем и всё!» Рискуют. Но мы не можем им запретить, - говорит сотрудница предприятия. – На «Иверском» кладбище у нас даже смотрителя нет. Официально захоронения не проводятся. На кладбище поселка «15-Застанционный» смотритель работает. В месяц там проводят несколько захоронений.

В спасательном ведомстве подтвердили, что с целью защиты населения и недопущения несчастных случаев, не рекомендуется посещать кладбища, которые находятся в зоне боевых действий.

На официальном сайте предприятия опубликован полный список открытых кладбищ в Донецке:

Будённовский район:

- Ларино (посёлок Ларино)

Калининский район:

- Мушкетово (проспект Павших Коммунаров)

Киевский район:

- Щегловское (улица Воронихина)

- Гладковка (улица Челюскинцев)

Кировский район:

- кладбище №29 (улица Бирюзова)

- кладбище №11 (улица Айлантовая)

- Флора (улица Слепнева)

- Лидиевка (улица Кирова).

Куйбышевский район:

- Лозовское (улица Исакова)

- Красный Пахарь (улица Одинцова)

- Пролетар (улица Кристальная)

- Грабари (улица Северодвинская)

Ленинский район:

- Донецкое море (улица Одесская)

- Южное (улица Склифасовского)

- Полежаково (улица Зубкова)

- Авдотьино (улица Чемпионная)

- Широкий (улица Приморская)

Петровский район:

- Трудовское (улица Энергетическая)

- Петровское 1 (улица Электровозная)

- Петровское 2 (улица Косарева)

- 10 чекист (улица Невельская)

Пролетарский район:

- Чулковское (улица Дудинская)

- Моспино (улица Моспино)

- 6 Красная звезда (улица Афиногенова)

- 6 Капитальная (улица Доблестная)

- Новодевичье (улица Трёхгорная)