Родительский день 2019 в Донецке: какие кладбища не рекомендуют посещать
Приближаются поминальные дни, а значит, что скоро дончане примутся наводить порядки на могилках у родственников. Однако два кладбища в Донецке по-прежнему остаются опасными для посещений. Об этом сообщают в государственном предприятии «Ритуал».
- Не рекомендуем посещать «Иверское» кладбище в Киевском районе по улице Стратонавтов и кладбище поселка «15-Застанционный» в Куйбышевском районе по улице Стратонавтов, - говорят в администрации предприятия. – Мы каждый год отправляем запрос в министерство по чрезвычайным ситуациям. Они нам отвечают, что эти кладбища могут быть не до конца разминированы и для посещений остаются опасными.
В «Ритуале» сообщили, несмотря на рекомендации, люди не перестают посещать могилки своих родственников.
- Говорят: «Мы пойдем и всё!» Рискуют. Но мы не можем им запретить, - говорит сотрудница предприятия. – На «Иверском» кладбище у нас даже смотрителя нет. Официально захоронения не проводятся. На кладбище поселка «15-Застанционный» смотритель работает. В месяц там проводят несколько захоронений.
В спасательном ведомстве подтвердили, что с целью защиты населения и недопущения несчастных случаев, не рекомендуется посещать кладбища, которые находятся в зоне боевых действий.
На официальном сайте предприятия опубликован полный список открытых кладбищ в Донецке:
Будённовский район:
- Ларино (посёлок Ларино)
Калининский район:
- Мушкетово (проспект Павших Коммунаров)
Киевский район:
- Щегловское (улица Воронихина)
- Гладковка (улица Челюскинцев)
Кировский район:
- кладбище №29 (улица Бирюзова)
- кладбище №11 (улица Айлантовая)
- Флора (улица Слепнева)
- Лидиевка (улица Кирова).
Куйбышевский район:
- Лозовское (улица Исакова)
- Красный Пахарь (улица Одинцова)
- Пролетар (улица Кристальная)
- Грабари (улица Северодвинская)
Ленинский район:
- Донецкое море (улица Одесская)
- Южное (улица Склифасовского)
- Полежаково (улица Зубкова)
- Авдотьино (улица Чемпионная)
- Широкий (улица Приморская)
Петровский район:
- Трудовское (улица Энергетическая)
- Петровское 1 (улица Электровозная)
- Петровское 2 (улица Косарева)
- 10 чекист (улица Невельская)
Пролетарский район:
- Чулковское (улица Дудинская)
- Моспино (улица Моспино)
- 6 Красная звезда (улица Афиногенова)
- 6 Капитальная (улица Доблестная)
- Новодевичье (улица Трёхгорная)
ИСТОЧНИК KP.RU