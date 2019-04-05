Житель Кировска возвращался домой из подконтрольной Киеву территории Донбасса через контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская».

- При пересечении пункта был остановлен работниками СБУ, потребовавшими у меня паспорт. Когда проверили паспорт и прописку, они поняли, что я проживаю в Кировске, вблизи линии разграничения", - рассказал Виктор Хомутских. – Сотрудников спецслужб интересовали сведения, составляющие государственную тайну, в частности, касающиеся места дислокации подразделений Народной милиции ЛНР. За эту информацию мне предлагали вознаграждение и свободное передвижение по подконтрольной ВСУ территории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/701519" frameborder="0"></iframe> Житель ЛНР, которого завербовала СБУ: Их интересовали места дислокации подразделений Народной милиции.

Мужчина побоялся за свою жизнь и здоровье, поэтому был вынужден подписать договор.

- Я работать с ними не собирался и по прибытии в ЛНР я сразу обратился в МГБ с заявлением о том, что у меня произошло в Станице Луганской, - подчеркнул Хомутских.

Мужчина испугался и подписал договор, но вскоре рассказал обо всем правоохранителям Республики. Фото: regnum.ru

В министерстве государственной безопасности ЛНР заявили, что житель Луганской Народной Республики Виктор Хомутских освобожден от уголовной ответственности за своевременное сообщение МГБ о факте его вербовки украинскими спецслужбами", - проинформировали в Министерстве госбезопасности.

- МГБ ЛНР напоминает, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством ЛНР и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества, - сообщили в МГБ ЛНР. - Но, согласно примечанию статей 335 и 336 Уголовного кодекса, своевременное сообщение является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

В случаях противоправных действий со стороны спецслужб Украины, вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов или органов внутренних дел МГБ просит сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38 (072) 100-36-57 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru.