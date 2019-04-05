2019-04-05T15:23:57+03:00
Политика

По всей линии фронта, убитые Порошенко дончане "проголосовали" за него даже после смерти

Мертвые, в прямом и переносном смысле души, единогласно за Порошенко. Как голосовали в Донбассе, временно подконтрольном Украине, рассказывают местные жители
Ольга ГОРДО
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Эти выборы войдут в историю как самые сфальсифицированые. Фото: ГолосUAЭти выборы войдут в историю как самые сфальсифицированые. Фото: ГолосUA
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После подсчета голосов, на президентских выборах в Украине, начинают появляться интересные подробности. Не то, чтобы кто-то ожидал от этих выборов честности и прозрачности, но и такого цинизма тоже не предполагалось. Более того, нормальному человеку такое не придет в голову.

Вот, например, 45 округ, избирательный участок 140579, включает в себя посёлки Пески, Лозовое, Водяное, село Северное.

Пески сравняли с землёй, по состоянию на 2015 год там оставалось 13 мирных жителей.

Лозовое под контролем ДНР. В Водяном и Северном по состоянию на 2001 год проживало 319 и 153 человека соответственно. Сколько осталось на сегодня – неизвестно.

А теперь самое интересное. Количество избирателей, внесённых в список на этом участке - 1827.

Количество избирателей, которые получили бюллетени - 464.

И чтоб не говорили, что это военные, количество избирателей, получивших бюллетени по месту нахождения, - всего 5.

Итого, всего получено избирателями бюллетеней 469, из них 288 голосов за Порошенко.

И так по всей линии фронта. Просто на примере Песок очень наглядно.

Вот так убитые Порошенко люди «проголосовали» за него в Донбассе.

А вот что рассказала «Комсмолке» жительница Красноармейска.

- В день выборов мы поехали в село, где прописаны, в гости к родителям. Весь день помогали, а вечером собрались ехать домой. Муж предложил по пути заехать проголосовать, типа мы еще успеваем. Заехали. Дали паспорта и увидели в списках напротив моей фамилии и фамилий моих родителей уже стоят подписи. А мы точно помним, что с самого утра мы всей семьей были дома. Я начала возмущаться, ей мгновенно всучили чистый бюллетень, который мы, понятно, испортили. В комиссии сидела моя одноклассница. Она попросила не устраивать скандал, потому что им не заплатят. И вот к чему я это. Я не собиралась участвовать в этом цирке, но на второй тур обязательно пойду. Причем, не с утра или к обеду, как обычно все ходят, а к закрытию, и посмотрю на списки. Мы с семьей посоветовались и решили так сделать. И пусть только я увижу чужую подпись напротив наших фамилий. Ради этого я поступлюсь своими принципами не ходить на фальшивые выборы, будем пробовать шатать этот ненавистный режим. Нужно хоть что-то делать в конце концов. Бюллетень, конечно, я испорчу, ибо не хочу пачкать свои руки в крови моих соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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