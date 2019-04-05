Координатор от ОБСЕ Тони Фриш: Надеюсь, что обмен пленными состоится в ближайшее время
Сегодня координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш прибыл в Донецк, чтобы посмотреть, в каких условиях содержатся украинские военнопленные.
- Посещение удерживаемых лиц по обе стороны линии соприкосновения является частью нашей работы, - говорит Фриш. - Мы документируем, в каких условиях содержатся удерживаемые лица, какие у них есть потребности, просьбы или претензии.
К УКРАИНСКИМ ВОЕННОПЛЕННЫМ ОТНОСЯТСЯ КОРРЕКТНО
После того, как Фриш проверил условия содержания и пообщался с украинскими военнопленными, сделал вывод, что в Донецкой Народной Республике относятся к удерживаемым лицам корректно.
- Мы пообщались с несколькими удерживаемыми лицами, услышали их мнение. С одним из них я уже встречаюсь в третий раз, остальных вижу впервые, - говорит он. - Республиканские власти корректно относятся к украинским военнопленным. Я считаю, что это очень важно.
Украинские пленные ждут обмена 27 декабря 2019 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Тони Фриш поблагодарил Дарью Морозову за то, что она прикладывает максимум усилий для помощи удерживаемым лицам.
Я надеюсь, что обмен пленными состоится в самое ближайшее время, - отметил наблюдатель.
УКРАИНСКАЯ СТОРОНА БЛОКИРУЕТ ПРОЦЕСС
Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в ходе встречи с координатором от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фришем заявила, что ДНР готова к обмену пленными.
- Мы полностью открыты для всех международных организаций и международного сообщества, - говорит Дарья Васильевна. - Мы готовы к обмену пленными по формуле «всех на всех» в самые кратчайшие сроки, и призываем к этому украинскую сторону.
В тоже время омбудсмен ДНР сообщила, что Республика готова подписать декларацию, которую предложил координатор от ОБСЕ Тони Фриш.
- Донецкая Народная Республика готова подписать декларацию о корректном отношении к удерживаемым лицам. Но, к сожалению, этот вопрос полностью блокирует украинская сторона, - сообщает Морозова. - По моему мнению, это демонстрирует истинное отношение к удерживаемым лицам на территории Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU