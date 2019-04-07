В Донецке отметили праздник Благовещения

Праздник Благовещения пресвятой Богородицы является одним из 12 наиболее важных праздников, которые чтут православные.

В Евангелие от Луки сказано, что к Деве Марии, обрученной с Иосифом, явился Ангел Гавриил и сообщил, что она родит сына Божьего, которого назовет Иисус. Отмечается этот праздник 7 апреля – ровно за девять месяцев от Рождества.

В Донецке в этот день службы прошли во всех храмах. «Комсомолка» наведалась в Свято – Игнатьевский храм, от которого до передовой в сторону аэропорта совсем немного – можно пешком дойти.

Как мы не раз писали, в этот храм «прилетало» от позиций ВСУ не раз. Но он все время строился! Устанавливались купола, латались «раны» от осколков на стенах.

Работы по ремонту храма не прекращаютсяФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Вот и сейчас храм весь в лесах – максимум работ стараются сделать к Пасхе.

Праздничная служба только закончиласьФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Прихожан здесь знают если не по именам, то в лицо – точно. – Ходила сюда всю войну, - говорит нам жительница Октябрьского, где расположен храм, Тамара, - Молитва и проповедь Батюшки здесь звучат так проникновенно, что плакать хочется!

Следы от снарядов ВСУ под куполом особенно символичны. ФОТО: Александр Шурлаков

Тамара отправила детей в Белгород, чтоб строили жизнь в России, а сама следит за домом, чтоб не разграбили, отстраивает летнюю кухню, куда «прилетело» в 2015 году.

- Дети хотят забрать меня, но я не поеду! Ни на что им не жалуюсь, всегда говорю: все хорошо!– Говорит Тамара сквозь слезы. – А вы, журналисты, скажите мне: почему они лупили по нам, по храму? Мы – то отстроимся, ремонт сделаем. Сил и веры хватит, крест свой нести будем достойно. Только вот зачем это все – не понять!

А вообще, на поселке близ аэропорта жизнь оживает. Отстраиваются, убирают огороды. В этот день, конечно, никто не работает, но видны кучи веток, которые люди собрали ранней весной.

Самые популярные объявления на Октябрьском - о строительных работахФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- На Пасху будет хорошая погода, как и на Благовещение, - говорит бабулька – божий одуванчик. – примета есть такая!

- А мир когда наступит, бабушка?

- Скоро, даже я доживу, - оптимистично заявляет она. - Сегодня не "бахают", уже хорошо!