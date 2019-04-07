Командующему ООС в Донбассе Сергею Наеву предлагают расстрелять каждого десятого бойца за поражение Порошенко

Генералу Сергею Наеву сейчас не позавидуешь. Командующий сделал все возможное, чтобы его подчиненные проголосовали за шефа. Специально для военных в Донбассе создали 79 закрытых избирательных участков. Всех отцов-командиров предупредили о персональной ответственности. А в неблагонадежные подразделения даже привезли бюллетени с крестиками напротив фамилии Порошенко. Контроль за голосованием был жесточайшим. В 54-й механизированной бригаде, в частности, офицеры в порыве усердия жестоко избили солдата. Тот по пьяни демонстративно испортил бюллетень, лишив таким образом верховного главнокомандующего одного голоса. После инцидента боец попал в госпиталь с травмами средней степени тяжести.

Увы, военные отдали за «гаранта войны» лишь 12 844 голоса – около 40%. Главный конкурент Порошенко – Зеленский получил почти столько же - 12 423 голоса. Но еще большая зрада состояла в том, что 601 боец поддержал Юрия Бойко, а симпатии Александру Вилкулу высказал 351 участник операции в Донбассе.

- В зоне операции объединенных сил (ООС) по сути можно два батальона укомплектовать из военнослужащих - сторонников мира и сближения с РФ, - написал в своей странице в Facebook известный украинский журналист Юрий Бутусов.

Он, кстати, и обнародовал провальные итоги голосования в зоне ООС:

1. Петр Порошенко – 12 844;

2. Владимир Зеленский – 12 423;

3. Анатолий Гриценко – 1 507;

4. Юлия Тимошенко – 1 084;

5. Игорь Смешко – 1 022;

6. Руслан Кошулинский – 1 008;

7. Олег Ляшко – 711;

8. Юрий Бойко – 601;

9. Александр Вилкул – 351.

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий настроен по этому поводу более радикально.

- У нас проблема: на фронте с Путиным воюют агенты Путина! Подсказываю выход из ситуации - провести в частях децимации (высшая мера наказания в римской армии - казнь каждого десятого по жребию. – Авт.). Голосование же было тайным, кто враги - неясно. Наказывать надо все подразделение, - написал в Facebook Билецкий.

Между прочим, от активистов «Национального корпуса» Петр Порошенко бегал по всей Украине словно заяц. Добегался. Осталось только к позорному столбу привязать.

Но впереди второй тур. И сейчас генерал Наев оказался на большом распутье. Уже очевидно, что большинство украинской армии в Донбассе проголосует за Владимира Зеленского. Как, впрочем, и в целом по стране. Чтобы удержаться в должности командующего ООС при новом президенте Наеву уже сейчас надо наводить мосты с лидером «Квартала 95». А параллельно продолжать изображать перед Порошенко верного сатрапа. Предательское время наступило для окружения Петра Алексеевича.