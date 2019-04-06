Подготовка к акции «Бессмертный полк» 2019 в Донецке: единым строем 9 мая пройдут более 115 тысяч жителей

В Донецке началась подготовка к проведению международной акции «Бессмертный полк». Глава ДНР Денис Пушилин передал ее символ - знамя «ЭтоНашаПобеда» - общественной организации «Молодая Республика».

Все, кто хочет пройти 9 мая по центральной улице столицы со штендерами (портретами своих ветеранов, кто погиб во всех прошедших войнах, включая и войну наших дней), могут зарегистрироваться на сайте «Молодой Республики» (телефон горячей линии: 071-315-29-91).

- Ожидаем, что в этом году будут участвовать в шествии в Донецке 9 мая более 85 тысяч жителей, а по всей Республике – свыше 115 тысяч человек, - сообщила «КП» руководитель международной акции «Бессмертный полк» в ДНР Лариса Тримбалюк.

Победоносное шествие пройдет в девятнадцати городах ДНРФото: Юлия АНДРИЕНКО

Колонна «Бессмертного полка» в Донецке пройдет по улице Артема от здания бывшего Минугля до монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» в парке имени Ленинского комсомола. Торжественное открытие шествия начнется с марша знаменной группы - Знамя Победы понесут студенты Донецкой юридической академии. Потом учащиеся военного лицея имени Берегового и курсанты общевойскового командного училища понесут в руках портреты погибших защитников Республики, воинов-интернационалистов, Героев Советского Союза из Донецкой области, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

- Первой в шествии пойдет колонна с портретами Народных героев ДНР, за ней будет двигаться колонна с портретами воинов-интернационалистов, потом - колонна жителей с портретами героев Великой Отечественной войны, - рассказала Лариса Тримбалюк.

Глава Республики отметил важность предстоящего марша.

- «Бессмертный полк» - это международная акция, позволяющая напомнить всем, кто пытается исказить исторические факты, о том, что у них это не выйдет, - сказал Денис Пушилин. - Практически в каждой семье есть герои, сражавшиеся за Родину во время Великой Отечественной войны. Благодаря этой акции они могут рассказать всему миру правду о подвигах и победах советских солдат, о зверствах над детьми и женщинами, которые совершали фашисты в концлагерях, об истинной цене победы. Победы, которая далась ценою миллионов жизней советских людей.

Победоносное шествие пройдет в девятнадцати городах ДНРФото: Юлия АНДРИЕНКО

В этом году шествие пройдет в Донецке, Новоазовске, Иловайске, Амвросиевке, Снежном, Шахтерске, Енакиево, Горловке, Дебальцево, Торезе, Ясиноватой, Макеевке, Харцызске, Ждановке, Зугрэсе, Кировском, Докучаевске, Старобешево и Тельманово.

«Бессмертный полк» охватывает более двадцати стран мира. С каждым годом акция становится все масштабнее. Десятки миллионов людей в России и других странах каждый День Победы выходят на главные улицы своих городов вспомнить тех, кто принес победу в родные края.