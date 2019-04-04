В Санкт-Петербурге покажут фильм о Зайцево

6 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт презентация фильма московского поэта и журналиста Алексея Полуботы «Зайцево. Храм на линии фронта». Презентация организована «Музеем воинской доблести Донбасса».

Небольшой поселок Зайцево на окраине Горловки вот уже который год почти каждый день в сводках боевых действий. Говорят, здесь нет дома, в котором бы в эту войну не стоял гроб с погибшим. Но люди живут, и в этом им помогает вера.

В документальном фильме Полубота рассказывается о прихожанах Свято-Тихоновского храма, уже несколько лет живущих в условиях войны.

- С 2014 года я видел разрушенные снарядами украинских военных православные храмы в Донбассе. Местные жители практически в каждом случае были уверены, что по православным святыням стреляли целенаправленно, - говорит Алексей Полубота.

С 2014 года было уничтожено или частично разрушено порядка 80 храмов в Донбассе. При этом во многих храмах службы не прекращались в самые страшные дни 2014 года, когда из Донбасса уехала большая часть жителей.

-Мне, конечно, захотелось рассказать об этом незаметном подвиге, который совершают верующие — как священники, так и прихожане, — молятся в своём храме, несмотря на опасность погибнуть в нём», — рассказал Алексей Полубота о том, как возникла идея снять фильм.

И в храме той же Горловской Епархии, которой принадлежит и храм в Зайцево, действительно погибли люди.

23 августа 2014 года в ходе артиллерийского обстрела города Кировское прямым попаданием снаряда храм праведного Иоанна Кронштадтского был разрушен. Во время вечернего богослужения под обрушившимся перекрытием церкви погибли свечница и двое прихожан. Ранения получили второй священник храма протоиерей Сергий Пивень и пять прихожанок.

Каждый день Кировское обстреливали, но богослужения не прекращались даже после разрушения храма. Люди собирались в церковном дворе и молились перед иконами, которые удалось спасти.

Храмы Донбасса в эту войну действительно стали оплотом православного мира. Даже молитва в разрушенных храмах звучит более искренне и проникновенно.