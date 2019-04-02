2019-04-02T14:02:45+03:00
Политика

Донецкий психолог Виктор Смирненко: Ребенок не должен быть сиротой при живых родителях

Эксперт откровенно рассказал, как отцам и детям не стать врагами
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Родителей должны насторожить замкнутость, раздражительность ребенкаРодителей должны насторожить замкнутость, раздражительность ребенкаФото: Мария ЛЕНЦ
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Врач высшей категории, психолог и психотерапевт, сам оказывался в ситуации, когда дочь увлеклась сомнительными предложениями в соцсетях.

- Как распознать, что ребенок попал в сети интернет-преступников?

- Родителей должны насторожить замкнутость, раздражительность ребенка. Я скажу непопулярную вещь, но я бы просматривал интернет-историю подростка. Хотя эти меры уже следствие и могут оказаться тщетными. Есть такое понятие - «сирота при живых родителях». Это когда исчезает доверие между детьми и мамой с папой. Последствия могут быть страшными – от опасных интернет-сообществ до наркотиков и самоубийства. Я не говорю о пьющих семьях, это другая трагедия. Но родители-трудоголики, поверьте, ничуть не лучше. Ни одна работа не стоит душевного одиночества вашего чада. Поверьте, все это возвращается к самим родителям, когда повзрослевшие дети забывают их и даже мстят.

- Я знаю – ваша семья растит трех дочерей. Можете сказать, что вы идеальный папа?

- Нет (смеется). Вот как раз совсем не идеальный! Старшей сейчас 18 лет. Она живет и учится в Польше. И мне это не нравится. Но она самостоятельная. И обращается ко мне только когда трудно с финансами. Росла в то время, когда мы с женой были теми самыми трудоголиками. В Донецке в начале нулевых большое развитие получила гештальт-терапия, всякие психологические центры. Моя жена (тоже психолог) вышла на работу, когда дочери было три месяца. Я тоже пахал как мог. Наняли няню. Она дежурно выполняла свои дежурные обязанности - «ребенок накормлен, присмотрен, ну и слава богу». В результате заметили у дочери отставание в развитии. Потом много времени потратили на коррекцию. Да мы вообще ее детство упустили! Я не помню ее первое слово, первые шаги. И вообще, мы даже косички ей не заплетали!

- А если стоит выбор – «плести косички» или на хлеб зарабатывать?..

- Это можно совместить в пользу ребенка. Я посоветовал бы планировать свое время и главное – избавиться от сотрудников-вампиров. К примеру, мой рабочий день начинался с того, что ко мне приходила коллега, которая постоянно несла «бытовую чушь» о своей семье. Как она гладит рубашки мужу-прокурору, что ела на завтрак ее мама, какие оценки у ее сына. Не меньше чем 45 минут каждое утро говорила она об этом в моем кабинете. Все это время я пытался разобраться со своей почтой и понять повестку дня. Пришлось положить ее приходам конец. Прослыл отъявленным интровертом, но времени и энергии у меня стало больше. А очнулся, когда моя 14-летняя дочь вдруг заявила, что уезжает жить к российской певице. Полюбила, так сказать, ее. И у них не только связь в соцсетях, но и какой- то план по устройству будущего. Помогли коллеги. Меня бы не послушала. Потом мы выяснили, что этот аккаунт певица не вела. А под ее именем выступали какие-то торговцы детскими эротическими фотографиями.

- С младшими дочерьми контакт лучше?

- Со средней я каждую субботу иду куда-нибудь рисовать. Она это любит. К каждому рисунку из парка, электрички или торгового центра придумываем короткий рассказ. А самой младшей (ей три годика) я писал сказки, когда она еще не родилась. Теперь читаю. Они написаны просто в блокноте, и я не собираюсь их издавать. Это очень личное. С годами приходит осознание – что значат дети для нас и мы для них. Семейные традиции, начиная с воскресного семейного обеда и любимого бабушкиного сервиза, – это то, что поможет и дальше не потерять свои корни. Это иммунитет для них от всякой нечисти, которая может встретиться на пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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