Зачем подросткам из Донбасса предлагают участвовать в смертоносных играх

Подросткам из ДНР в социальных сетях стали приходить сообщения с подозрительным предложением подзаработать.

«Если ты из ДНР и не боишься высоты, предлагаю тебе заработать денег. Мы платим за фотографии на крышах. Если любишь экстрим, но нет опыта, то готов помогать под свою ответственность. Оплата два раза в месяц, гарантированный доход минимум сто долларов за каникулы» - вот такой текст стоит на рассылке.

При этом само фото нужно сделать определенным образом – перевалившись вниз головой через край высотки, чтобы торчали только ноги.

- Неплохое предложение, учитывая, что вес тела выше пояса намного превышает нижнюю часть, да еще и руки вдоль туловища. Очень большая вероятность, что человек просто-напросто не удержится на высоте, - считает дончанин Егор Степанов.

Вот такие письма приходят подросткам. Фото: vk.com/don24

Пишут с фейковых страниц

Родители взбунтовались - начали публиковать в соцсетях сообщения о таких случаях. Выяснилось, что зложелатели писали с двух страниц – под именами Никита Сухотин и Алина Бессарабова. Сейчас эти аккаунты удалены. Вероятно, испугались, что их могут вычислить, и, как говорится, «залегли на дно». А может быть, продолжили заманивать подростков деньгами за смертельный риск, но уже с других фейковых страниц.

- У меня на электронную почту приходят сообщения, которые моему сыну присылают в ВКонтакте. Увидела это ужасное предложение. Решила понаблюдать, что будет дальше. Но через минут пять ко мне пришел ребенок и показал, что ему написали. Мы сразу добавили в «черный список» этого человека, - рассказала «Комсомолке» мама одного из подростков, которому прислали опасное предложение заработка.

Денег не будет

Дети, которым приходили подобные предложения, рассказали нам, что они не отвечали подозрительным людям, а некоторые сразу же их блокировали.

- Мне что, делать нечего таким заниматься?! Это чистой воды развод, - говорит Марина. - Никаких денег никто не заплатит.

Такие разводы практикуются регулярно. Одной из последних схем было предложение делать фото перед движущимся поездом. И чем ближе будет состав, тем больше сумма оплаты.

У детей развивается интернет-зависимостьФото: Олег РУКАВИЦЫН

«Синий кит» в Донецке существует!

Подростки нам рассказали, что «Синий кит» работает и в Донецке. Решаем провести эксперимент. Заводим страницу в Инстаграме. Представляемся там несовершеннолетней девочкой. В течение некоторого времени добавляем фото и подписчиков, чтобы аккаунт выглядел правдоподобно, иначе не клюнут.

Когда наступил «час икс» - делаем публикацию по инструкции с определенным хэштегом. Уже на следующий день нам отвечает один из кураторов организации, мол, зачем тебе это нужно и почему решила играть?

Рассказываем выдуманную историю: бросил парень, родители на грани развода и так далее.

- Ты думаешь, какой-то парень действительно заставит тебя дойти до конца с нами? Ты же понимаешь, что твоим родителям необходима твоя любовь. Я просто хочу понять, готова ли ты идти до конца, - приходит ответное сообщение.

- Да. Конечно! – подтверждаем намерения.

Фрагмент переписки в Instagram

После этого пошли расспросы о парне (о родителях уже как-то и позабылось). Сколько были вместе? Почему расстались? Люблю ли его? Как думаешь, ему будет больно, если мы дойдем до 50-го задания?..

- Задания даю в 4:20, - предупреждает куратор, когда мы уже вроде бы разобрались что к чему.

- Я в это время еще сплю, - отвечаем ему.

- Придется менять режим, если хочешь играть, - ставит условия собеседник.

Пытаемся выяснить, каким будет первое задание. Но оказывается, что это тайна. Сообщают совсем немного: некоторые задания нужно выполнять сразу, а на некоторые дается время. О выполненных поручениях нужно высылать фотоотчет.

Становится действительно страшно. Казалось бы, волна уже прошла, но нет – отголоски опасных групп все еще существуют, и дети продолжают играть в смертоносные игры.

Правоохранители, как рассказал наш источник, этим не занимаются. Нет заявлений. Пока…

В ТЕМУ

Донецкий психолог Виктор Смирненко: Ребенок не должен быть сиротой при живых родителях

Врач высшей категории сам оказывался в ситуации, когда дочь увлеклась сомнительными предложениями в соцсетях

- Как распознать, что ребенок попал в сети интернет-преступников?

- Родителей должны насторожить замкнутость, раздражительность ребенка. Я скажу непопулярную вещь, но я бы просматривал интернет-историю подростка. Хотя эти меры уже следствие и могут оказаться тщетными. Есть такое понятие - «сирота при живых родителях» (Подробнее...)