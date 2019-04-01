2019-04-01T17:28:19+03:00
Политика

Кому в ДНР положена денежная помощь ко Дню Победы

Глава Республики Денис Пушилин подписал указ о предоставлении единоразовой помощи
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Денежную помощь ветеранам начнут выплачивать с 15 апреляДенежную помощь ветеранам начнут выплачивать с 15 апреляФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Глава ДНР Денис Пушилин сегодня подписал указ № 92 «О предоставлении в 2019 году единоразовой денежной помощи ко Дню Победы» в целях выражения благодарности ветеранам войны, увековечения памяти погибших, а также сохранения традиций. Указ опубликован на официальном сайте Главы Республики.

Денежные выплаты получат ветераны войны, постоянно проживающие на территории Республики. Размеры выплат составят от 1600 до 15 000 рублей:

1. Участникам боевых действий и инвалидам Великой Отечественной войны периода с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, а также Советско-японской войны периода с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года, которые принимали участие в боевых действиях либо проходили службу в военных подразделениях, частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии; лицам, награжденным медалью: «За оборону Ленинграда» или «За оборону Севастополя» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — 15 000 рублей;

2. Инвалидам войны (кроме лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта):

2.1. Инвалидам I группы – 8000 руб.,

2.2. Инвалидам II группы – 7000 руб.,

2.3. Инвалидам III группы – 6000 руб.

3. Участникам боевых действий (кроме лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта) – 4000 руб.;

4. Участникам войны 1600 руб.;

5. Членам семей погибших (умерших) военнослужащих из числа участников боевых действий и инвалидов войны; женам (мужьям) умерших инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, участников войны – 1600 руб.;

6. Лицам из числа бывших малолетних узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), признанным инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и иных причин, что подтверждается удостоверением или соответствующим документом, находящимся в пенсионном деле:

6.1. Инвалидам I группы – 8000 руб.;

6.2. Инвалидам II и III групп – 7000 руб.

7. Лицам из числа бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, что подтверждается удостоверением или соответствующим документом, находящимся в пенсионном деле, – 7000 руб.;

8. Лицам из числа бывших узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны и лицам, которые были насильственно вывезены на принудительные работы, что подтверждается удостоверением или соответствующим документом, находящимся в пенсионном деле, – 7000 руб.;

9. Детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, что подтверждается удостоверением или соответствующим документом, находящимся в пенсионном деле, – 1600 руб.;

10. Женам (мужьям) умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами, – 1600 рублей.

Единоразовые денежные выплаты будут производиться через отделения Центрального Республиканского Банка путем зачисления денежных средств на текущие счета получателей (платежные карты), используемые для выплаты пенсий и социальных пособий, а также через отделения ГП «Почта Донбасса» с 15 апреля по 30 сентября 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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