День смеха в Донецке – ну и шуточки у нас!

Первая картинка о ситуации в целом.

Твое лицо, когда ты из Макеевки и выехал на мирные территории. Фото: facebook.com

Да, это наиболее часто задаваемые вопросы. Еще большинство удивляет, что у нас тут рубли. Часто спрашивают – стреляла ли я? А война как в фильмах про войну? Как поезда не ходят? И аэропорта нет? И самый последний вопрос – Как вы там живете? Кстати. Ни один человек не верит, что мы живем тут по доброй воле. Уверены, что это только потому, что нам некуда уезжать.

Будучи в России у родственников в Сибири, сидели со старшей невесткой Оксаной в парке. Подошел к нам ее сосед и поинтересовался где же Алиса (дочь Оксаны), что-то давно ее не видно. Оксана сказала, что она уехала в Донецк, к папе, на каникулы. Надо было видеть глаза соседа:

- В Донецк? В ДНР?

- Да

- А почему сразу не в Сирию, не в Афганистан?

Честно говоря, я, когда это услышала, сама забоялась. Впервые посмотрела на свой дом чужими глазами. Мой родной город у многих в одном ряду с Сирией и Афганистаном.

А действительно, чего бояться? У нас же минские!

Уже пять лет так. Фото: facebook.com

Но мы привыкшие и у нас теперь армия! Верней, внутренние войска МВД. Вот в момент переподчинения ополчения в армию и нарисована эта картинка кем-то из самих военных. Наверное, с натуры.

Переподчинение прошло безболезненно, зря боялись. Фото: facebook.com

Следующий раздел – Хозяйке на заметку

В хозяйстве пригодится все! Времена нынче не те, чтоб что-то выкидывать! А если у вас чего-то нет – не отчаивайтесь! Всегда можно найти что-то, что заменит.

Советы в местных сообществах. Фото: facebook.com

Когда захотелось пельменей, а ты на передовой. Фото: facebook.com

Если у вас завалялись гильзы, не выбрасывайте. Фото: Егор Воронов

И девушки у нас суровые, но понимающие

Я ее понимаю. Фото: facebook.com

И дети

Донецкие дети настолько суровы... Фото: facebook.com

Если вы задремали в транспорте, а когда открыли глаза не увидели окна – не пугайтесь! Скорей всего вы в донецкой маршрутке, которая ходит на окраины.

Окна бывают разные. Фото: facebook.com

А это вопрос с местного форума. Для людей с мирных территорий поясняем – ПКТ – это пулемет Калашникова танковый.

Зарегистрируем и пусть будет. В хозяйстве пригодиться. Фото: facebook.com

Ничего особенного, просто подсолнухи, пробитые осколками. И если уж растение неразумное выстояло, то нам сам бог велел.

Будем жить. Фото: facebook.com

Так и живем