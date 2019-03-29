Надолго ли Киев ввел бессрочные пропуска для жителей Донбасса

Новость, что спецразрешения для пересечения линии разграничения в Донбассе станут бессрочными, быстро разлетелась среди дончан, которые ездят «на ту сторону».

- Наконец-то, не нужно будет переживать насчет ежегодного продления пропуска, - сказала мне по телефону Светлана Ивановна.

Я сначала не поверил этой информации - привыкший к разного рода фейкам. Зашел на страничку сайта СБУ, посвященную оформлению пропусков в Донбассе («Реестр разрешений для перемещения лиц через линию пересечения в границах Донецкой и Луганской областей»). Убедился, что действительно есть такое сообщение. Привожу его почти дословно, зная, насколько важна эта информация для сотен тысяч жителей Донбасса.

На сайте СБУ появилась информация о бессрочных пропусках. Фото: urp.ssu.gov.ua

О ЧЕМ СООБЩАЕТ САЙТ СБУ

- У заявлений, поданных с 28 марта этого года, не будет ограничения срока действия, - говорится в сообщении СБУ. - А те заявления, которые переподаются (на продление действующих пропусков), тоже будут бессрочными. Заявления, которые уже поданы и обработаны до 28.03.2019, имеют срок действия 1 год, после окончания срока действия их можно будет вновь переподать со сроком действия «без ограничения срока действия».

Для продления срока действия ранее предоставленного разрешения необходимо осуществить следующие шаги:

- авторизироваться на ресурсе под своим логином и паролем;

- в разделе «История поданных заявлений» найти соответствующее заявление и нажать «переподать» и, руководствуясь подсказками, вновь подать заявление, скорректировав (при необходимости) личные данные.

Переподать заявление может только лицо, которое его зарегистрировало.

Кнопка на сайте «переподать» активируется за 2 месяца до окончания срока действия разрешения.

Заявления, которые не были переподаны до истечения установленного срока действия разрешения, будут удалены.

Пользователей просят быть внимательными при внесении личных данных. Заявления, которые еще не прошли проверку, могут быть отредактированы только лицом, которое их вводило.

Использование недействительными атрибутов доступа более 5 раз приведет к блокированию IP-адреса пользователя.

Два года назад СБУ уже принимала решение о бессрочных пропусках – публикация на сайте Восток-SOS. Фото: vostok-sos.org

ДЕЖАВЮ ПО-УКРАИНСКИ

Впрочем, жителям Донбасса пока рано радоваться по поводу ослабления режима пересечения границы Л/ДНР и Украины. Решение, принятое накануне президентских выборов, может оказаться недолговечным. Кстати, в апреле 2017 года штаб Антитеррористического центра (АТЦ) СБУ уже вводил бессрочные пропуска. О «новом порядке» тогда раструбили украинские СМИ. Но потом документ тихо отменили. В итоге пострадали десятки тысяч дончан и луганчан.

- Когда поехала на Украину, меня завернули на блокпосту. Сказали - пропуск просрочен. Я же была уверена, что он у меня теперь бессрочный, - рассказала Валентина Петровна из Макеевки. – Вернулась домой, думала быстро в компьютере подам новое заявление. Ан, нет. Оказывается, должно быть письменное заявление в координационную группу (КГ) СБУ (такой порядок действовал в 2017 году. – Авт.).

С неподконтрольной Киеву территории Донбасса это сделать невозможно. Валентина Петровна обратилась к знакомым, которые отвезли письмо в Мариуполь, и там отправили по почте в местную КГ. Спустя время СБУ аннулировало на сайте прежнее заявление (просроченное). И макеевчанка смогла подать новое. После получения разрешения она поехала на Украину. Но пока длилась возня с документами, Валентина Петровна не уложилась в сроки пересечения границы, установленные для пенсионеров Донбасса (не более 60 дней). Пожилой женщине приостановили выплату украинской пенсии. Возобновили только спустя два месяца. А деньги за тот период так и не вернули.

Украинская власть всегда норовит повернуться к дончанам спиной. Фото: facebook.com/pressjfo.news

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТОЙ

Проблемы у жителей Донбасса с оформлением электронных пропусков могут возникнуть, если они пользуются запрещенными на Украине в 2017 году российскими почтовыми сервисами - @yandex.ua, @mail.ru, @rambler.ru... В таких случаях невозможно открыть или восстановить аккаунт в базе электронных пропусков СБУ («Реестр разрешений для перемещения лиц через линию пересечения в границах Донецкой и Луганской областей»).

Заменить российскую почту на доступную на Украине нельзя. В любом случае придется создавать новый аккаунт в «Реестре…» с привязкой к украинскому адресу электронной почты (например, @gmail.com, @ukr.net и других).

Если вы знаете, что срок действия пропуска уже закончен, то после создания нового аккаунта попытайтесь подать заявку на новый пропуск. Если система говорит, что пропуск по указанным вами серии и номеру паспорта уже есть в базе, тогда необходимо позвонить в любую координационную группу (контакты указаны в «Реестре…»). Там в телефонном режиме удалят ваш старый пропуск. После этого вы сможете оформить новый пропуск.