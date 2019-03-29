Жители Еленовки на презентации «Ордена Иуды»: Порошенко без жалости и сожаления пытается стереть нас с лица земли

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Созданный для пятого президента Украины Петра Порошенко «Орден Иуды» сегодня представили в поселке Еленовка. Этот населенный пункт нередко попадает под обстрелы со стороны армии незалежной.

Жители Еленовки продолжают страдать от обстрелов украинской армииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Порошенко без жалости и сожаления все эти пять лет пытается стереть нас с лица земли, - говорит житель поселка Евгений. – На его руках столько крови, столько сломанных судеб. Надеюсь, что мировое сообщество узнает его истинное лицо и он получит наказание за все преступления против человечества.

Жители Республики пишут пожелания Петру ПорошенкоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- За время боевых действий этот президент убил у нас в Еленовке шесть мирных жителей, шестнадцать – ранено, разрушено 398 домов, - говорит глава поселковой администрации. – Поэтому этот «орден» ему положен по заслугам.

Также в Еленовку привезли и «книгу позора», в которую жители Республики записывают своих пожелания Петру Алексеевичу.

Жители Республики пишут пожелания Петру ПорошенкоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«От жителей Донбасса!!! Гореть тебе в аду, Порошенко!», - пишут в книге. – «Твое место на этом ордене!», «Пусть Господь Бог даст оценку твоим злодеяниям!»

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Напомним, «Орден Иуды» для пятого президента Украины Петра Порошенко изготовили донецкие металлурги. Двухметровое сооружение состоит из осколков боеприпасов, которые по приказу Петра Алексеевича были выпущены по жителям Донбасса. Весь материал для создания «ордена» собирали студенты. Всего – две с половинной тонны смертоносного металла.

На нем написано: «Сей орден вручается продолжателю дел предателя гетмана Ивана Мазепы Петру Порошенко, душегубу, извергу, вероотступнику за особые заслуги в области предательства! За измену Родине!»

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