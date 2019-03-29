Юные луганчанки примут участие в фестивале красоты в московском доме моды Вячеслава Зайцева
Юные дарования из Луганской Народной Республики примут участие в фестивале красоты, моды и таланта «Russian Beauty 2019» в Москве. Об этом «Комсомолке» сообщила обладательница титула «Красавица России 2017» и организатор конкурсов красоты в Луганске Юлия Байрамова.
- В Москву поедут три девочки, - сообщает она. - У нас проходил конкурс «Мини Мисс Луганск», они заняли гран-при, в своих возрастных категориях.
Алина Клованич. Фото: архив Юлии Байрамовой
От Республики на фестиваль поедут пятилетняя Анастасия Климочкина, семилетняя Алина Клованич и тринадцатилетняя Маргарита Щербак.
- Конкурс будет проходить с 29 по 30 марта в московском доме моды Вячеслава Зайцева, - сказала Юлия.
Анастасия Климочкина. Фото: архив Юлии Байрамовой
Байрамова рассказывает, что основную подготовку девочки прошли во время подготовки к луганскому «Мини Мисс».
- В Москве будет три выхода: национальный костюм, спортивный выход и вечерний, - поделилась Юлия Байрамова.Байрамова рассказывает, что основную подготовку девочки прошли во время подготовки к луганскому «Мини Мисс».
Маргарита Щербак. Фото: архив Юлии Байрамовой
Президентом фестиваля является действительный член Российской академии художеств, народный художник России, лауреат государственной премии РФ, академик Вячеслав Зайцев.
"Мини Мисс Луганск" 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU