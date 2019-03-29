Юные луганчанки примут участие в фестивале красоты в московском доме моды Вячеслава Зайцева

Юные дарования из Луганской Народной Республики примут участие в фестивале красоты, моды и таланта «Russian Beauty 2019» в Москве. Об этом «Комсомолке» сообщила обладательница титула «Красавица России 2017» и организатор конкурсов красоты в Луганске Юлия Байрамова.

- В Москву поедут три девочки, - сообщает она. - У нас проходил конкурс «Мини Мисс Луганск», они заняли гран-при, в своих возрастных категориях.

Алина Клованич. Фото: архив Юлии Байрамовой

От Республики на фестиваль поедут пятилетняя Анастасия Климочкина, семилетняя Алина Клованич и тринадцатилетняя Маргарита Щербак.

- Конкурс будет проходить с 29 по 30 марта в московском доме моды Вячеслава Зайцева, - сказала Юлия.

Анастасия Климочкина. Фото: архив Юлии Байрамовой

Байрамова рассказывает, что основную подготовку девочки прошли во время подготовки к луганскому «Мини Мисс».

- В Москве будет три выхода: национальный костюм, спортивный выход и вечерний, - поделилась Юлия Байрамова.Байрамова рассказывает, что основную подготовку девочки прошли во время подготовки к луганскому «Мини Мисс».

Маргарита Щербак. Фото: архив Юлии Байрамовой

Президентом фестиваля является действительный член Российской академии художеств, народный художник России, лауреат государственной премии РФ, академик Вячеслав Зайцев.