2019-03-29T14:28:42+03:00
Политика

Юные луганчанки примут участие в фестивале красоты в московском доме моды Вячеслава Зайцева

«Russian Beauty 2019» будет проходить с 29 по 30 марта
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Москву отправятся три девочки из ЛНР. Фото: архив Юлии БайрамовойВ Москву отправятся три девочки из ЛНР. Фото: архив Юлии Байрамовой
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Юные дарования из Луганской Народной Республики примут участие в фестивале красоты, моды и таланта «Russian Beauty 2019» в Москве. Об этом «Комсомолке» сообщила обладательница титула «Красавица России 2017» и организатор конкурсов красоты в Луганске Юлия Байрамова.

- В Москву поедут три девочки, - сообщает она. - У нас проходил конкурс «Мини Мисс Луганск», они заняли гран-при, в своих возрастных категориях.

Алина Клованич. Фото: архив Юлии Байрамовой

Алина Клованич. Фото: архив Юлии Байрамовой

От Республики на фестиваль поедут пятилетняя Анастасия Климочкина, семилетняя Алина Клованич и тринадцатилетняя Маргарита Щербак.

- Конкурс будет проходить с 29 по 30 марта в московском доме моды Вячеслава Зайцева, - сказала Юлия.

Анастасия Климочкина. Фото: архив Юлии Байрамовой

Анастасия Климочкина. Фото: архив Юлии Байрамовой

Байрамова рассказывает, что основную подготовку девочки прошли во время подготовки к луганскому «Мини Мисс».

- В Москве будет три выхода: национальный костюм, спортивный выход и вечерний, - поделилась Юлия Байрамова.Байрамова рассказывает, что основную подготовку девочки прошли во время подготовки к луганскому «Мини Мисс».

Маргарита Щербак. Фото: архив Юлии Байрамовой

Маргарита Щербак. Фото: архив Юлии Байрамовой

Президентом фестиваля является действительный член Российской академии художеств, народный художник России, лауреат государственной премии РФ, академик Вячеслав Зайцев.

"Мини Мисс Луганск" 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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